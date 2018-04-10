В Киеве заявили о планах главы МИД Германии посетить Донбасс

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Киев, 10 апреля. Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко во вторник заявила, что глава МИД Германии Гайко Маас в ближайшее время намерен посетить с визитом Украину и отправиться в Донбасс.

Уточняется, что соответствующие планы Маас подтвердил на личной встрече с украинским президентом, который в настоящее время находится в Германии.

«Глава внешнеполитического ведомства Германии подтвердил намерение посетить Украину, в том числе Донбасс, в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также на переговорах Порошенко и Маас обсудили подходы к введению миротворческой миссии ООН в Донбасс.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. В настоящее время Киев добивается размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса, настаивая на том, чтобы их функции в зоне конфликта не ограничивались обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ.

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