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Глава ФИФА призвал все страны объединиться в преддверии ЧМ-2018
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    Глава ФИФА призвал все страны объединиться в преддверии ЧМ-2018

    13:12  10 Апреля 2018
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    Глава ФИФА призвал все страны объединиться в преддверии ЧМ-2018

    Москва, 10 апреля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал напряженность между Россией и другими государствами в преддверии мундиаля 2018 года.

    Глава футбольной организации подчеркнул, что всем необходимо сконцентрироваться на футболе.

    «Мы сосредоточились на футболе. В этом главный секрет и ключ к успеху. Необходимо, чтобы в центре внимания была игра. К сожалению, в мире достаточно людей, которые пытаются внести раскол, посеять раздор или вызвать споры, но нам надо постараться всех объединить», — заявил Инфантино.

    Он также добавил, что именно футбол помогает сплотить людей, передает RT.

    Напомним, накануне в Белом доме посоветовали американским болельщикам «дважды подумать» перед тем, как ехать на первенство мира 2018 года в Россию.

    Он заявил, что у американской стороны не будет возможности защитить своих граждан в случае непредвиденных ситуаций.

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Полуфинал первенства состоится в Петербурге, финал примет Москва.

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    Автор: Дана Балан
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    #футбол #россия #сша #фифа #чм-2018 #инфантино
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