Россия надеется на возвращение экипажа «Норда» после заседания суда

В закладки

Москва, 10 апреля. Россия надеется, что экипаж, захваченного украинскими пограничниками судна «Норд», сможет вернуться на родину после назначенного на вторник заседания суда по делу капитана Владимира Горбенко, заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Сегодня планируется судебное заседание по делу капитана судна Горбенко. <…> Мы надеемся на то, что двухнедельное мытарство 10 российских рыбаков на этом закончится, и они вернутся к себе на родину, в Россию, в Крым», — сообщил он в беседе с ТАСС.

Напомним, крымское рыболовецкое судно «Норд» было взято на абордаж украинскими пограничниками 25 марта. Капитана «Норда» Владимира Горбенко Киев обвиняет в том, что он якобы нарушил порядок въезда в Крым. Горбенко арестован до 31 мая, остальные члены экипажа получили наказание в виде административного штрафа, им разрешили покинуть судно.

Как сообщал канал «Подмосковье 360», накануне члены экипажа пытались вернуться в Крым через пропускной пункт «Чонгар» Херсонской области, однако не были пропущены пограничниками. Как выяснилось, Киев обязал их во вторник явиться в управление СБУ для дачи показаний по уголовному делу против Горбенко.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.