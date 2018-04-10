«Мисс Вселенная» рассказала о домогательствах Трампа

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Вашингтон, 10 апреля. Латиноамериканская модель, «Мисс Вселенная» Алисия Мачадо рассказала о домогательствах со стороны президента США Дональда Трампа.

«Мисс Вселенная»-1996 Алисия Мачадо призналась, что после ее победы на конкурсе красоты Дональд Трамп неоднократно проявлял недвусмысленные знаки внимания.

«Он много раз предлагал мне секс, но я отказывалась. Часто ли вы спите с теми, кого не знаете? Ситуаций было много, просто я о них никогда не говорила», — рассказала модель на канале Telemundo.

Мачадо добавила, что после каждого отказа Трамп грубо оскорблял женщину на публике. Модель отметила, что после этого у нее начались проблемы со здоровьем, и она значительно набрала вес, пишет «Федерал пресс». Сам американский президент обвинения в сексуальных домогательствах называет сфабрикованными.

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