Эмоциональный кот-инвалид из России стал звездой Instagram

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Москва, 10 апреля. Кот-инвалид из России по кличке Рекси стал настоящей звездой Instagram. В данный момент на его аккаунт подписаны более 170 тысяч человек.

Пушистый питомец снискал большую симпатию подльзователей со всего мира благодаря своему уникальному умению воспроизводить человеческую мимику. Так, Рекси может сворачивать язык в трубочку, пить из соломинки и даже коварно ухмыляться.

Сейчас Рекси три с половиной года, пишет «Ридус». С самого детства котик является инвалидом — у него обездвижены задние лапы, поэтому по улице он передвигается с помощью специальной инвалидной коляски.

Тем не менее, Рекси не унывает и продолжает радовать своих хозяев, а заодно и весь мир целым калейдоскопом различных эмоций. В данный момент у Рекси есть свой сайт и даже виртуальный шоурум, где котик демонстрирует различные украшения и аксессуары, которые ему купили.

Несмотря на то, что кот живет в Екатеринбурге, все записи в аккаунте ведутся на английском языке, так как большую часть поклонников Рекси составляют иностранцы.

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