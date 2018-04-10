Звезды «Приключений Электроника» попали в черный список «Миротворца»

В закладки

Москва, 10 апреля. Российские актеры Владимир и Юрий Торсуевы, которые исполнили главные роли в детском художественном фильме «Приключения Электроника», попали в список скандального украинского сайта «Миротворец».

Как стало известно, российские актеры посетили Донбасс, в связи с этим их добавили в базу «Миротворца». Как сообщается на украинском сайте, братья Торсуевы вошли в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса».

Юрий Торсуев отметил, что попасть в этот список «даже почетно». Он напомнил, что посетил Донбасс в 2014 году и вернулся оттуда «насыщенный яростью, ненавистью и гневом», сообщает Телеканал 360.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.