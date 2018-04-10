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Финансовый омбудсмен рассказал, когда закончится падение рубля
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    Финансовый омбудсмен рассказал, когда закончится падение рубля

    13:07  10 Апреля 2018
    1204

    Финансовый омбудсмен рассказал, когда закончится падение рубля

    Впервые с 2016 года курс доллара на московской бирже превысил отметку в 63 рубля, а евро — в 78 рублей. Однако, по словам финансового омбудсмена Павла Медведева, серьезные экономические потрясения минуют простых россиян.

    «Кончено, это очень неприятное явление, которое, безусловно, повлияет на рост цен. Мы только справились с инфляцией, а тут новый «подарок». Надеюсь, что рубль немножко восстановится, но вряд ли — до прежних высот, хотя Центральный банк РФ будет принимать какие-то меры. Полагаю, что в краткосрочной перспективе нам не стоит бояться такого беспорядка и слома, который мог бы быть при подобных кризисных явлениях. Но в долгосрочной перспективе ситуация все-таки очень тревожная», — отметил Павел Медведев в интервью Федеральному агентству новостей.

    По словам ученого-экономиста, «если на этот раз мы выпутаемся, то в следующий раз не выпутаемся точно».

    «Надо начинать переговоры с Западом, надо пытаться договориться с ним. С 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции, мы наблюдаем шапкозакидательные отношения. Но долго это продолжаться не может», — считает Павел Медведев.

    При этом финансовый омбудсмен полагает, что падение рубля, начавшееся в понедельник, то есть спустя два дня после расширения американского санкционного списка против России, не сильно ударит по простым гражданам.

    «Кое-какие отскоки со стоимостью акций произошли. Сбербанк, к сожалению, продолжает падение, что неприятно и чревато принципом домино, потому что на Сбербанк очень многое завязано. Но мне все-таки кажется, что в этот раз, повторюсь, мы проскочим. Поэтому населению не нужно бежать в обменные пункты, не нужно запасаться провизией. В таких случаях я всегда призываю не суетиться. Кто-то в суете случайно может выиграть: сегодня купит доллар, а завтра он окажется в полтора раза дороже. Но покупать доллары надо было тогда, в 2014-м, до санкций», — сказал Павел Медведев.

    Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских предпринимателей и компаний. На этом фоне рубль начал резко слабеть. По мнению аналитиков, Запад во главе с США взял курс на экономическое удушение России, пишет «Газета.ru».

    Добавим также, что эксперты неоднократно заявляли, что антироссийские санкции помогают рублю, поскольку из-за них растет доля расчетов в национальных валютах в пределах ЕАЭС. Кроме того, санкции оказывают положительное влияние на оздоровление и национализацию экономики, поскольку убеждают бизнесменов в том, что в России их деньгам безопаснее, чем на Западе.

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #санкции #россия #сша #павел медведев #финансовый омбудсмен
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