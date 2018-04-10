Эксперт-ветеринар: Животных в районе падения Ан-148, возможно, придется уничтожить 

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Москва, 10 апреля. Собаки и другие животные, попробовавшие человеческие останки в районе падения Ан-148, могут представлять опасность для людей и должны быть уничтожены. Об этом говорят эксперты после появления информации о том, что на месте катастрофы были обнаружены фрагменты тел погибших.

Нельзя исключать, что собаки и другие животные, как бродячие, так и домашние, обитающие в районе падения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье, могли попробовать человеческие останки. В этом случае их, скорее всего, придется уничтожить.

Так будет безопаснее: жизнь человека все же дороже, чем жизнь бродячей собаки, считает главный врач Крылатской ветеринарной клиники, участник «Союза предприятий зообизнеса» Дмитрий Дмитриев.

«Если такое имело место быть, то, конечно, требуются какие-то исключительные меры, в том числе, возможно, и эвтаназия», — говорит он.

Аналогичного мнения придерживаются и другие специалисты.

Неубранные останки жертв катастрофы пролежали в снегу на месте крушения два месяца, и часть из них могла стать и наверняка стала добычей животных, считает судмедэксперт, заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Юрий Пиголкин.

«Хищники, попробовавшие человечину на месте крушения Ан-148, могут начать нападать на людей», — уверен он.

Юрий Пиголкин считает, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, должна быть разработана стройная система.

«У нас, когда происходит катастрофа в каком-то регионе, выстраивают все с нуля. Каждый раз придумывают, как действовать, заново. Как утилизировать останки, как защититься от растаскивания того, что невозможно собрать, бродячими собаками. В некоторых случаях накрывают место трагедии тканью и присыпают землей, все индивидуально. А потом — сделали, закончили и забыли. В результате возникают такие проколы. Нет общей системы действий. На мой взгляд, стратегический вопрос должно решить государство. Кроме общего порядка действий, нужно создать федеральный центр для идентификации личности. При рождении у каждого россиянина должны взять каплю крови и соскоб со слизистой полости рта, упаковать их и положить в хранилище. В этом случае возможна 100-процентная идентификация, которая будет производиться в десятки раз быстрее, чем сейчас».

Такая ситуация недопустима по нескольким причинам, считает Пиголкин. Прежде всего, по Конституции каждый человек имеет право быть захороненным под своим именем, говорит он. Второе — это нарушение эпидрежима, могут возникнуть заболевания. Риск для жителей района в том, что хищник, бродячая собака, попробовавшие человечину, может наброситься потом на людей. Запах останков привлекает животных со всей округи. На западе даже разговаривать на эту тему не стали бы — усыпили бы этих собак, и точка.

Кинолог ИК-13 Александр Султанов, рассматривая случая убийства ребенка бродячими собаками также делает акцент на возможном повторении трагедии именно по причине того, что животные теперь знают человека на вкус. Если они попробовали человеческое мясо, они нападут еще, уверен он.

Напомним, что самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. В результате катастрофы погиб 71 человек.

9 апреля дочь одной из жертв аварии, Людмилы Синицыной, — Юлия, обнародовала свое видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказала, что на месте катастрофы до сих пор находятся обломки самолета, фрагменты тел погибших, а также их личные вещи. Территория при этом, по ее словам, не оцеплена.

В связи с этим, уже 10 апреля поисковая операция была в срочном порядке возобновлена.

Между тем, известно, что до останков могли добраться животные, в том числе — собаки. В этом случае животные могут представлять опасность для людей, поскольку запах человека теперь воспринимается ими как запах еды. Уничтожение собак, попробовавших человеческое мясо, практикуется, в частности, в местах боевых действий, где зачастую такие случаи носят массовых характер.

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