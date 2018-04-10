Сирия и РФ готовы обеспечить ОЗХО доступ в Думу: почему США уже винят в недоказанной химатаке Асада

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Накануне вечером состоялось внеочередное экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в городе Дума, где якобы сирийскими правительственными войсками было применено химическое оружие. С призывом провести данное заседание выступили 9 членов СБ ООН: Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д’Ивуар. Об итогах — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По фактам

О применении в Думе химоружия 7 апреля сообщили ряд «оппозиционных» медиаресурсов, а также телеканал Al Jazeera со ссылкой на боевиков и организацию «Белые каски». Оппозиционный журналист Асаад Хана опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором автор в противогазе позирует на фоне снаряда, упавшего в спальню.

В своем выступлении постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данное видео постановочным:

«Постановочный характер этого действа не вызывает сомнений. Траектория предполагаемого попадания бомбы неестественна. Она пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько ее не повредив. Ясно, что ее туда положили при подготовке к съемке».

При этом Небензя отметил, что провокация в Думе до боли напоминает прошлогодний инцидент в Хан-Шейхуне. Объединяющим моментом, по словам постпреда РФ, является спланированный характер акций:

«Швецией подготовлен проект резолюции по расследованию инцидента. В принципе, для того чтобы расследовать его, ОЗХО не требуется никакая резолюция. Но мы готовы рассмотреть и эту резолюцию. Мы сегодня предлагаем сделать то, что вы задумали в своем проекте: пусть ОЗХО, которая устами гендиректора господина Узюмджю заявила о готовности разобраться с этим, немедленно, завтра же, вылетает в Дамаск», — заявил постпред, пообещав, что сирийские власти и российские военные создадут все условия для выезда и работы на месте предполагаемого инцидента.

Как объяснил Небензя, западные спонсоры террористов в Сирии были готовы «схватится за любую соломинку», чтобы сохранить хотя бы небольшой очаг нестабильности вблизи сирийской столицы, чтобы боевики и дальше имели возможность терроризировать мирных жителей:

«Шестого апреля новые главари группировки «Джейш-аль-Ислам» по наущению своих покровителей сорвали эвакуацию четвертой партии боевиков из Думы и возобновили ракетно-минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска. По официальным данным, погибли 8 и пострадали 37 мирных жителей. К сожалению, мы не увидели заявления западных столиц, осуждающих обстрелы исторической части Дамаска».

Без апелляций и доказательств

Однако другие члены СБ ООН в массе своей продолжили настаивать на том, что именно сирийская правительственная армия применила химическое оружие в Думе. Наиболее примечательным в этом плане стало безапелляционное, но и бездоказательное обвинение постпреда США Никки Хейли в отношении Сирии, России и Ирана. Она заявила о готовности Вашингтона отреагировать на ситуацию в Сирии, вне зависимости от решения ООН. Хейли особо подчеркнула, что не ставит под сомнение информацию о химатаке в Сирии.

В химатаке Никки Хейли снова, как и в прошлом году во время обсуждения до сих пор недоказанного инцидента в Хан-Шейхуне, обвинила сирийское правительство.

«Мы требуем восстановить профессиональный и беспристрастный механизм, который расследовал бы химические атаки в Сирии, в том числе нападение в выходные».

Стоит отметить, что во время выступления постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари, Хейли вместе со всей американской делегацией демонстративно покинула зал заседаний Совета Безопасности.

Разнузданная и истерическая позиция США

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что налицо очередная провокация со стороны Запада:

«Не первая в ряду тех провокативных действий, которые осуществляет Запад. Причем мы видим, что они действуют абсолютно под копирку. Можно вспомнить не только Хан-Шейхун, но и предыдущие обвинения сирийских властей в применении химического оружия, можно также вспомнить пробирку Колина Пауэлла, можно вспомнить недавний инцидент в Англии со Скрипалями — все это звенья одной цепи. Данный стандартный метод современных действий Соединенных Штатов и Великобритании является методом не только информационной, но и реальной войны против России и Сирии».

Абсолютно бездоказательные, абсолютно безапелляционные заявления Никки Хейли, а также идентичные заявления Дональда Трампа, по мнению собеседника ФАН означают, что США ставят себя выше Организации Объединенных Наций, выше международного права, норм, буквы, духа права как такового, которое требует хотя бы какой-то доказательной базы:

«Доказательной базы в случае с предполагаемым инцидентом в Думе нет и не может быть. Приглашение со стороны Василия Небензи посетить данные территории представителями ОЗХО совершенно не вписывается в планы США, так как совершенно очевидно, что в данном случае результат будет отрицательным — никакой химической атаки не было. Такая разнузданная и, я бы даже сказал, истерическая позиция Соединенных Штатов и их союзников является абсолютно безответственной. Она порождает бедствия, сеет хаос, как сказал наш постоянный представитель при ООН, и умножает количество жертв и масштабы гуманитарной катастрофы, ответственность за которую в значительной степени несут на себе Соединенные Штаты, в Сирии».

«США могут ввергнуть мир в ядерную катастрофу»

Эксперт считает, что в страдании и гибели тех самых сирийских детей, о которых говорит Никки Хейли, в большей степени, вина именно Соединенных Штатов:

«Они в настоящий момент являются основной и главной силой, мешающей умиротворению сирийской территории, прекращению военных действий и пытающейся всеми силами воспрепятствовать миру и безопасности в Сирии».

Эксперт назвал и еще одно очень серьезное следствие данной ситуации:

«Очевидно, что провокация в Думе выходит за рамки исключительно сирийского контекста, поскольку она направлена не столько против Сирии, сколько против России. Очевидно, что в настоящий момент политика Соединенных Штатов по провоцированию Третьей мировой войны очень сильно напоминает политику Адольфа Гитлера. В настоящий момент речь фактически идет о том, что США поставили мир на порог глобальной военной катастрофы и своими провокативными действиями, которые решают с их точки зрения целый ряд задач, могут ввергнуть мир в ядерную катастрофу».

Собеседник ФАН добавил, что нынешние политические элиты Соединенных Штатов являются абсолютно безответственными и неспособными к здравому и рациональному анализу ситуации, что создает очень серьезную угрозу миру во всем мире.

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