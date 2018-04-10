Следователи проводят дополнительные осмотры места крушения Ан-148 в Московской области

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Москва, 10 апреля. Следователи Следственного комитета России проводят дополнительные осмотры на месте крушения пассажирского лайнера Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщила во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она отметила, что из-за появившейся информации о том, что в зоне авиакатастрофы могут находиться останки тел погибших, на место выехали следователи.

«В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления СК России и специалисты МЧС», — объяснила она.

Петренко добавила, что с целью обеспечения сохранности обстановки на месте авиакатастрофы, а также во избежание нелегальных действий, в том числе направленных на оскорбление памяти жертв, на месте организовано 24-часовое дежурство сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, во вторник на место крушения приехали родственники погибших, а также губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

По словам руководителя ГУ МЧС России по Подмосковью Сергея Полетыкина, после того, как растает снег, по просьбе СК России и родных погибших сотрудники МЧС проведут дополнительный осмотр и завершат поисковую операцию.

Напомним, 11 февраля 2018 года самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение спустя несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Жертвами крушения стал 71 человек.

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