В Польше назвали главную проблему трудовых мигрантов с Украины

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Варшава, 10 апреля. Главным недостатком трудовых мигрантов с Украины является незнание иностранного языка, заявил директор польской компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус.

Коркус отметил, что в Польше большое количество украинских заробитчан. Однако из-за этого поляки столкнулись с целым рядом проблем.

«Первая и основная проблема — это языковой барьер, — констатировал он. — С каждым днем все больше украинцев приезжают в Польшу из центральной и восточной Украины, где они зачастую даже не разговаривают по-украински».

Он пояснил, что украинцам очень сложно дается польский язык. Из-за этого появляются проблемы, связанные с адаптацией в труде и общении с польскими работниками. Кроме того, в такому наплыву украинцев не были готовы и польские работодатели. В связи с этим на территории страны наблюдаются случаи нетолерантного отношения к иностранцам.

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