Посол Израиля вызван в МИД РФ для обсуждения ситуации в Сирии

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Москва, 10 апреля. Посол Израиля в Москве Гарри Корен во вторник был вызван в российский МИД для обсуждения ситуации в Сирии со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаилом Богдановым.

«Просто мы приглашаем, чтобы поговорить о Сирии, как там складывается обстановка», — уточнил Богданов.

Он добавил, что также планирует обсудить с Кореном ситуацию в секторе Газа и двусторонние контакты, передает РИА Новости. Богданов подчеркнул, что российская сторона заинтересована в активном диалоге, поскольку динамика событий на Ближнем Востоке крайне высока и «постоянно требует совместных оценок, прогнозов, чтобы не допустить дальнейшей эскалации».

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 9 апреля два израильских истребителя F-15 нанесли удар по сирийской авиабазе в Хомсе.

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