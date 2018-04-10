Стало известно, какой важный пост Саакашвили хочет занять на Украине

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Киев, 10 апреля. Сторонники Михаила Саакашвили ведут переговоры об объединении усилий на будущих выборах президента Украины с другими оппозиционными партиями. В случае победы бывший глава Одесской области хотел бы занять пост главы украинского правительства, сообщает «Апостроф» со ссылкой на собственные источники.

Среди потенциальных союзников партии Саакашвили — «Самопомощь» Андрея Садового, «Альтернатива» Егора Фирсова, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, «Демократический альянс» Василия Гацько.

«Для всех очень важно, кого Саакашвили поддержит на президентских выборах. А мы готовы поддерживать того, кто будет реализовывать наш план реформ», — заявили в партии.

Напомним, что выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.

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