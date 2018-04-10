В Госдуме готовят ответ Украине из-за задержания «Норда» — источник

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Сегодня, 10 апреля, в конце пленарного дня работы Государственной думы будет принято решение о противодействии Украине из-за задержания экипажа рыболовецкого судна «Норд», передает источник Федерального агентства новостей.

Документ, который находится в распоряжении ФАН, вносится в ГД депутатом Константином Затулиным.

«Запросить у правительства Российской Федерации информацию о задержании 25 марта 2018 года в Азовском море российского рыболовецкого сейнера «Норд» и ответных действиях, предпринятых Российской Федерацией для освобождения захваченных Украиной капитана и членов судового экипажа — граждан Российской Федерации. Поручить Комитету Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Комитету Государственной думы по обороне представить свои соображения о мерах, необходимых для недопущения подобных инцидентов в будущем», — говорится в тексте.

Отметим, что капитану «Норда» Владимиру Горбенко необходима срочная медицинская помощь. Адвокат Дмитрий Щербина отметил, что у его подзащитного гипертония, он пережил стресс, врачи говорят о риске развития инфаркта.

25 марта украинские пограничники задержали судно «Норд» под флагом Российской Федерации в Азовском море с десятью членами экипажа. Херсонский городской суд арестовал капитана на два месяца. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства» и грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящий момент экипаж находится на территории Украины, их допросят в СБУ. Об этом сообщила во вторник представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

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