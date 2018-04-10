Стойкий борец за капиталистические ценности: что мешает Дурову пойти на компромисс с Роскомнадзором

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После того, как Роскомнадзор обратится в суд с требованием ограничить в России доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, на портале Change.org появилась петиция, призывающая основателя мессенджера Павла Дурова найти компромисс с российскими властями, чтобы избежать блокировки сервиса.

«Россияне призывают Павла Дурова найти компромисс, потому что не хотят терять доступ к полюбившемуся мессенджеру», — говорится в петиции. Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей независимый аналитик Александр Асафов, скандалы вокруг Telegram происходят уже не в первый раз. Причина тому — честолюбие и упрямство Дурова и его бизнес-интересы, которые он пытается решить путем сомнительного пиара, полагает собеседник агентства.

«Пока Дуров не вывел на рынок свой новый продукт — уже много говорилось, что он выпускает свою криптовалюту, — все эти осложнения и скандалы для него — это дополнительный пиар, фактически, бесплатная промоакция, — отметил Александр Асафов. — Конечно, Дурова не интересуют никакие петиции. Да и вообще, у меня есть сомнения, что эти петиции хоть кому-нибудь помогли за всю историю существования подобных сервисов. Но Дуров прекрасно понимает, что чем больше шума, тем больше дивидендов он получит при распределении акций того самого своего загадочного продукта — криптовалюты TON. Кстати говоря, в работе с его криптовалюты не смогут участвовать люди, попавшие под западные санкции».

Так что вся эта комедия, которую ломает Дуров, — исключительно способ показать свою независимость и оппозиционность российским властям и, как следствие, набить цену своему новому продукту, отметил собеседник ФАН.

«Упорство Дурова по отношению к российским властям вызывает вопросы, потому что со спецслужбами других стран он вполне себе конструктивно общается, — отметил Асафов. — И в данном случае российские спецслужбы не хотят ничего такого, что противоречило бы закону и чего нет, например, у американского ФБР. Поэтому я считаю, что в данном случае весь шум вокруг суда, Роскомнадзора, возможного отключения Telegram, в конце концов, выгоден в первую очередь самому Дурову. Именно поэтому вся эта история продолжается».

По словам собеседника ФАН, для раскручивания скандала Дуров сам инициирует появление различных заявлений, когда, например, какой-то его бывший заместитель рассказывает, что ключи шифрования якобы нельзя передать, потому что их просто не существует.

«Думаю, вероятность отключения Telegram в России есть. Но мне все-таки кажется, что у Дурова хватит деловой хватки и смекалки, чтобы после того, как он получит все необходимые преференции от позиции стойкого борца за капиталистические ценности, спокойно подумать о российских пользователях и выполнить — подчеркиваю — абсолютно законные требования Роскомнадзора», — подчеркнул Александр Асафов.

В петиции, адресованной Павлу Дурову, говорится, что требования спецслужб к владельцу Telegram абсолютно законны и все дело в бизнес-интересах.

«Мы понимаем, что таким способом вы создаете себе репутацию среди инвесторов, что затем обернется для вас большой прибылью, — пишет автор петиции Лев Романов. — Также мы понимаем требования властей РФ к мессенджеру, который могут использовать террористы в подготовке терактов».

«Павел, мы просим вас найти компромисс в переговорах с властями, чтобы не лишать нас, пользователей Telegram из России, любимого мессенджера», — призывает автор петиции.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что 6 апреля Роскомнадзор передал в суд требование заблокировать Telegram из-за нарушения владельцами мессенджера российского законодательства в вопросе передачи ключей шифрования. Комментируя эту информацию, экс-сотрудник Telegram Антон Розенберг заявил, что у создателей мессенджера есть ключи для дешифровки сообщений пользователей, которые требует предоставить ФСБ, хотя это и не распространяется на секретные чаты.

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