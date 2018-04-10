Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Стойкий борец за капиталистические ценности: что мешает Дурову пойти на компромисс с Роскомнадзором
Россия
Путин ознакомился с новейшими разработками ученых в Курчатовском институте
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стойкий борец за капиталистические ценности: что мешает Дурову пойти на компромисс с Роскомнадзором

    13:47  10 Апреля 2018
    47

    Стойкий борец за капиталистические ценности: что мешает Дурову пойти на компромисс с Роскомнадзором

    После того, как Роскомнадзор обратится в суд с требованием ограничить в России доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, на портале Change.org появилась петиция, призывающая основателя мессенджера Павла Дурова найти компромисс с российскими властями, чтобы избежать блокировки сервиса.

    «Россияне призывают Павла Дурова найти компромисс, потому что не хотят терять доступ к полюбившемуся мессенджеру», — говорится в петиции. Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей независимый аналитик Александр Асафов, скандалы вокруг Telegram происходят уже не в первый раз. Причина тому — честолюбие и упрямство Дурова и его бизнес-интересы, которые он пытается решить путем сомнительного пиара, полагает собеседник агентства.

    «Пока Дуров не вывел на рынок свой новый продукт — уже много говорилось, что он выпускает свою криптовалюту, — все эти осложнения и скандалы для него — это дополнительный пиар, фактически, бесплатная промоакция, — отметил Александр Асафов. — Конечно, Дурова не интересуют никакие петиции. Да и вообще, у меня есть сомнения, что эти петиции хоть кому-нибудь помогли за всю историю существования подобных сервисов. Но Дуров прекрасно понимает, что чем больше шума, тем больше дивидендов он получит при распределении акций того самого своего загадочного продукта — криптовалюты TON. Кстати говоря, в работе с его криптовалюты не смогут участвовать люди, попавшие под западные санкции».

    Павел Дуров умеет эпатировать публику

    Так что вся эта комедия, которую ломает Дуров, — исключительно способ показать свою независимость и оппозиционность российским властям и, как следствие, набить цену своему новому продукту, отметил собеседник ФАН.

    «Упорство Дурова по отношению к российским властям вызывает вопросы, потому что со спецслужбами других стран он вполне себе конструктивно общается, — отметил Асафов. — И в данном случае российские спецслужбы не хотят ничего такого, что противоречило бы закону и чего нет, например, у американского ФБР. Поэтому я считаю, что в данном случае весь шум вокруг суда, Роскомнадзора, возможного отключения Telegram, в конце концов, выгоден в первую очередь самому Дурову. Именно поэтому вся эта история продолжается».

    По словам собеседника ФАН, для раскручивания скандала Дуров сам инициирует появление различных заявлений, когда, например, какой-то его бывший заместитель рассказывает, что ключи шифрования якобы нельзя передать, потому что их просто не существует.

    «Думаю, вероятность отключения Telegram в России есть. Но мне все-таки кажется, что у Дурова хватит деловой хватки и смекалки, чтобы после того, как он получит все необходимые преференции от позиции стойкого борца за капиталистические ценности, спокойно подумать о российских пользователях и выполнить — подчеркиваю — абсолютно законные требования Роскомнадзора», — подчеркнул Александр Асафов.

    В петиции, адресованной Павлу Дурову, говорится, что требования спецслужб к владельцу Telegram абсолютно законны и все дело в бизнес-интересах.

    «Мы понимаем, что таким способом вы создаете себе репутацию среди инвесторов, что затем обернется для вас большой прибылью, — пишет автор петиции Лев Романов. — Также мы понимаем требования властей РФ к мессенджеру, который могут использовать террористы в подготовке терактов».

    «Павел, мы просим вас найти компромисс в переговорах с властями, чтобы не лишать нас, пользователей Telegram из России, любимого мессенджера», — призывает автор петиции.

    Ранее «Газета.ру» сообщила, что 6 апреля Роскомнадзор передал в суд требование заблокировать Telegram из-за нарушения владельцами мессенджера российского законодательства в вопросе передачи ключей шифрования. Комментируя эту информацию, экс-сотрудник Telegram Антон Розенберг заявил, что у создателей мессенджера есть ключи для дешифровки сообщений пользователей, которые требует предоставить ФСБ, хотя это и не распространяется на секретные чаты.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Петрова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Песков пообещал корректировку рынков в России

      12:06 10 Апреля 2018 244
      Читать
      8:31
      Сегодня

      Тулеев стал спикером кузбасского парламента

      8:09
      Сегодня

      Путин и Медведев 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме
      8:06
      Сегодня

      Второй эсминец США прибудет к берегам Сирии через несколько дней — СМИ
      7:09
      Сегодня

      Сирия: Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по САР во вторник
      2:25
      Сегодня

      Небензя: Проект резолюции США по Сирии содержит «неприемлемые элементы»

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018 1923

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      228

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      1163

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      272

      Захват парковок в Строгино: москвичи бьют тревогу из-за бездействия полиции. ФАН-ТВ

      11:56 9 Апреля 2018
      20250
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      В Госдуме готовят ответ Украине из-за задержания «Норда» — источник

      В Госдуме готовят ответ Украине из-за задержания «Норда» — источник

      13:17   10 Апреля 2018
      7173
      Эксперт: «Чудесное исцеление» Юлии Скрипаль означает одно — «Новичком» там и не пахло

      Эксперт: «Чудесное исцеление» Юлии Скрипаль означает одно — «Новичком» там и не пахло

      13:04   10 Апреля 2018
      658
      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков сдались в Думе за сутки

      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков сдались в Думе за сутки

      8:45   10 Апреля 2018
      2229
      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      4:22   10 Апреля 2018
      7338