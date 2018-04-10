Курс доллара впервые с 2016 года превысил 63 рубля, евро – 78 рублей

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Москва, 10 апреля. Курс доллара во вторник впервые с декабря 2016 года превысил 63 рубля, евро – 78 рублей. Об этом свидетельствуют показатели Московской биржи.

С утра во вторник обе валюты подскакивали до максимумов 2016 года: курс доллара достиг отметки в 63,55 рубля, евро – 78,43 рубля.

Отмечается, что причиной значительного снижения рубля является обострение геополитических кризисов. На этом фоне инвесторы уходят из рублевых активов.

Накануне сильное понижение курса российского рубля было вызвано введением новых антироссийских США в отношении ряда государственных деятелей, бизнесменов и компаний, которые, как заявляет Вашингтон, связаны с якобы имевшим место вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

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