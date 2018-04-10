10 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери По последним сообщениям источников, Юлию Скрипаль уже выписали из медицинского учреждения. После выписки она была доставлена в безопасное место, куда конкретно — не уточняется. Также известно, что состояние отравленного в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля «быстро улучшается». Он пришел в сознание и хорошо реагирует на лечение, однако все еще находится в больнице. Напомним, ранее Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила.

Самолеты ВКС РФ сблизились с эсминцем США у берегов Сирии Самолеты Воздушно-космических сил РФ, по меньшей мере, четыре раза пролетели над американским эсминцем «Donald Cook», находящимся в Средиземном море у берегов Сирии. Сообщается, что военный корабль США подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус, в котором находится российская военно-морская база. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку в Сирии. К побережью страны уже был отправлен ракетный эсминец «Porter».

МЧС проведет дополнительное обследование места крушения Ан-148 Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России проведут дополнительное обследование территории в Подмосковье, где разбился пассажирский лайнер Ан-148, летевший из Москвы в Орск. Это связано с тем, что существует вероятность найти ранее не обнаруженные останки и личные вещи погибших. Отмечается, что в настоящее время к месту авиакатастрофы в Московской области прибыла дополнительная команда сотрудников Ногинского спасательного центра МЧС России. Между тем, губернатор Оренбургской области Юрий Берг сообщил, что экспертиза ДНК тел погибших при крушении Ан-148 будет продолжаться еще месяц-полтора.