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ФАН-ТВ
10 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери
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    10 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери

    Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери. Самолеты ВКС РФ сблизились с эсминцем США у берегов Сирии. МЧС проведет дополнительное обследование места крушения Ан-148.
    13:33 10 Апреля 2018
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    Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери

    10 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери

    По последним сообщениям источников, Юлию Скрипаль уже выписали из медицинского учреждения. После выписки она была доставлена в безопасное место, куда конкретно — не уточняется. Также известно, что состояние отравленного в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля «быстро улучшается». Он пришел в сознание и хорошо реагирует на лечение, однако все еще находится в больнице. Напомним, ранее Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила.

    Самолеты ВКС РФ сблизились с эсминцем США у берегов Сирии

    10 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери

    Самолеты Воздушно-космических сил РФ, по меньшей мере, четыре раза пролетели над американским эсминцем «Donald Cook», находящимся в Средиземном море у берегов Сирии. Сообщается, что военный корабль США подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус, в котором находится российская военно-морская база. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку в Сирии. К побережью страны уже был отправлен ракетный эсминец «Porter».

    МЧС проведет дополнительное обследование места крушения Ан-148

    10 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери

    Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России проведут дополнительное обследование территории в Подмосковье, где разбился пассажирский лайнер Ан-148, летевший из Москвы в Орск. Это связано с тем, что существует вероятность найти ранее не обнаруженные останки и личные вещи погибших. Отмечается, что в настоящее время к месту авиакатастрофы в Московской области прибыла дополнительная команда сотрудников Ногинского спасательного центра МЧС России. Между тем, губернатор Оренбургской области Юрий Берг сообщил, что экспертиза ДНК тел погибших при крушении Ан-148 будет продолжаться еще месяц-полтора.

    Стал известен механизм помощи попавшим под санкции бизнесменам и компаниям из РФ

    10 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери

    Для поддержки российских бизнесменов и компаний, попавших под санкции США, уже разработан специальный законопроект. Власти Российской Федерации рассматривают возможность формирования двух территорий со специальным режимом и признаками офшора: на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке. В правительстве Калининградской области журналистам подтвердили, что такая инициатива обсуждается. Как отметил один из чиновников, идея возникла достаточно давно, но о ней вспомнили в связи с ужесточением американских санкций.
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