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В ожидании войны: почему Запад смиренно ждет крупномасштабного вооруженного противостояния
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    В ожидании войны: почему Запад смиренно ждет крупномасштабного вооруженного противостояния

    13:26  10 Апреля 2018
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    В ожидании войны: почему Запад смиренно ждет крупномасштабного вооруженного противостояния

    Ситуация вокруг Сирийской Арабской Республики (САР) обостряется до предела. Мир, похоже, еще никогда не был так близок к началу крупномасштабной войны. Почему же Запад не протестует против ожидаемой войны? На этот вопрос корреспондента Федерального агентства новостей ответили обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок и директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

    — Где же хваленое западное общественное мнение? Почему оно не протестуют против ожидаемой всеми войны? Нет миллионных демонстраций, похоже, все тихо ждут ракетного удара по Сирии, после которого с высокой вероятностью последует ответная реакция...

    Владимир Корнилов: «Хваленое западное общественное мнение» создается хвалеными СМИ, сетью неправительственных организаций, соответствующими лидерами общественного мнения. Советский Союз работал с ними в годы холодной войны, Россия сейчас фактически не работает, прибегнув к иным методам воздействия на публику. Эти методы эффективны до определенного момента, они позволяют влиять на настроения значительного числа граждан, но они не организуют их в единые структуры и тем более не мобилизуют на борьбу. Попросту говоря, Коминтерна сейчас нет».

    В ожидании войны: почему Запад смиренно ждет крупномасштабного вооруженного противостояния

    Станислав Бышок: «В советские времена у нас на заводах и фабриках постоянно проходили добровольно-принудительные митинги против «американской военщины», тянущей свои хищные лапы к той или другой народно-демократической стране. Не то, чтобы наши люди не хотели мира — хотели, конечно. Но одно дело — быть пацифистом, а совсем другое — тратить свое время на митинги, рисование плакатов, сочинение резолюций и прочее. Поэтому государство брало на себя функции коллективного организатора».

    В настоящее время на Западе мы видим схожие процессы, правда, организаторами обычно выступают уже частные структуры и интересы, в частности, фонды, связанные с Джорджем Соросом. Это приводит к обозначенному в вопросе парадоксу: с одной стороны, массовые акции протеста против «расизма» или «женоненавистничества» президента Трампа, с другой — лишь отдельные голоса, призывающие к пересмотру агрессивной внешней политики страны на Ближнем Востоке. Конечно, американцы хотят мира, но не существует мощных и хорошо финансируемых структур, которые взялись бы за лоббирование мирной повестки, в том числе через многолюдные демонстрации».

    Дмитрий Родионов: «На Западе просто некому устраивать демонстрации. Там сейчас хватает своих проблем, гражданам западных стран как бы совсем не до Сирии. К тому же сегодня в мире реально мало кто понимает, что там на самом деле происходит. Война длится уже восьмой год, Сирия в общественном сознании давно превратилась во второй Афганистан — регион перманентной войны всех против всех. При этом та же Европа ощущает на себе отголоски этой войны очень сильно — в виде потока беженцев, однако мало кто задумывается о том, что является истиной причиной происходящего, и что с этим делать. В таких ситуациях людям легко внедрить в головы самые простые способы решения проблемы: перекрыть границы, выгнать всех мигрантов, нанести удар по «кровавому режиму», который провоцирует людей бежать от него. Этим и пользуются правящие круги Запада».

    В ожидании войны: почему Запад смиренно ждет крупномасштабного вооруженного противостояния

    — Возможно, дело в том, что пропаганда западных СМИ сейчас намного эффективнее, чем была во времена противостояния с Советским Союзом? Какие были антивоенные демонстрации тогда, просто загляденье. А сейчас в этом смысле тишина абсолютная.

    Владимир Корнилов: «Ну, вы знаете, тогда и антисоветские демонстрации выглядели гораздо мощнее и организованнее, чем куцые антироссийские демонстрации, которые пытаются организовать в Лондоне или в иных городах Запада. Тогда общественная, уличная активность западной публики была на несколько порядков выше. Сейчас на митинговую активность смогли поднять людей только Корбин в Британии и Трамп в США. Западный истеблишмент на такое не способен. Да, сейчас люди в значительном большинстве предпочитают протестовать в соцсетях, а не на улицах».

    Станислав Бышок: «Действительно, сила западных СМИ несопоставима с российскими RT и Sputnik ни по бюджетам, ни по охвату аудитории. В этой связи забавными кажутся призывы ряда западных политиков и официальных лиц ограничить «непомерную российскую пропаганду» в информационном поле западных стран. Вместе с тем подчеркну, что массовые протестные акции редко возникают спонтанно. Для их организации требуются не только информационные сигналы, но и конкретные люди и обладающие финансированием структуры, ответственные за всю логистику мероприятий».

    Дмитрий Родионов: «Тогда была другая ситуация. Тогда реально каждую минуту ожидали войны СССР и США, которая уничтожит половину планеты. Тогда еще хорошо помнили Вторую мировую, особенно в Европе (где и были наиболее массовые манифестации — европейцы отлично понимали, что их страны станут ареной и Третьей мировой), в США же был еще сильный эффект от «вьетнамского синдрома». После окончания Холодной войны люди реально расслабились. Родились и выросли поколения, которые не знают, что такое война, не жили в страхе постоянного ядерного удара. Разговоры о перспективах новой войны начались относительно недавно, но все они вплоть до последнего момента воспринимались скорее несерьезно.

    Миру еще предстоит полноценно вернуться во времена Холодной войны и заново переосмыслить перспективы перерастания ее в горячую. Вряд ли сирийская война станет новым «Карибским кризисом», но такой кризис в любом случае не за горами. А что касается пропаганды, то, безусловно, она стала более эффективной, применяются новые усовершенствованные технологии внедрения фейков, активно используется Интернет, соцсети — достаточно вспомнить такое явление, как «твиттерные революции». Безусловно, эта «индустрия» сделала огромный шаг вперед, но это тема для отдельного большого интервью».

    В ожидании войны: почему Запад смиренно ждет крупномасштабного вооруженного противостояния

    — Получается, что западный обыватель поверил в то, что Россия угрожает Западу и должна быть уничтожена?

    Владимир Корнилов: «Нет, западный обыватель в своей основе не хочет войны с Россией. И далеко не все там верят в рассказы о «злокозненных русских». И это видно хотя бы из того, как значительная часть населения Запада периодически голосует за политиков и партии, которые в ходе выборов призывают к диалогу с Россией. Другое дело, что эти политики и партии, придя во власть, зачастую действуют с прямо противоположных событий. Сейчас мало кто вспомнит, что одним из самых «русофильских» политиков в Британии считался консерватор Борис Джонсон».

    Станислав Бышок: «Вопрос об уничтожении России на повестке не стоит. Что касается западного обывателя, то его окружает масса угроз, начиная от реальных в виде наплыва инокультурных мигрантов или падения покупательной способности и заканчивая мифическими, к которым относится «российская агрессия», находящаяся на одном уровне, скажем, с предполагаемой опасностью для здоровья от ГМО».

    Дмитрий Родионов: «По поводу «должна быть уничтожена» никто и не говорит: разговор ведется о том, чтобы заставить Москву заплатить «высокую цену», чтобы она отказалась от «злонамеренной деятельности». К войне пока, слава богу, никто не призывает, хотя на деле Запад совершает действия, которые эту войну провоцируют. В то, что Россия угрожает Западу, обыватель охотно верит, да. И вы поверите, если вам 24 часа в сутки семь дней в неделю из каждого утюга будут вещать, что Россия якобы может сбить самолет, над котором вы будете лететь, организовать беспорядки в вашем городе, отравить своего разведчика на лавочке у вашего дома, избрать за вас президента, вломиться в ваш компьютер и слить в сеть ваши эротические селфи. Попробуй тут не поверить. Нет, конечно, сегодня есть больше возможностей получать разную информацию, через тот же Интернет, но обыватель на то и обыватель, чтобы подчиняться общему тренду».

    В ожидании войны: почему Запад смиренно ждет крупномасштабного вооруженного противостояния

    — Условный обыватель совсем не боится большой войны. Почему? Может, он глупый?

    Владимир Корнилов: «А вот тут очень важно прилагать максимум усилий для того, чтобы доносить западному обывателю правду о возможных последствиях глобального конфликта. Я заметил, что в последние месяцы в различных западных СМИ появляются статьи и колонки о том, что страхи по поводу последствий ядерной зимы искусственно разогревались Советским Союзом и что, на самом деле, все не так страшно. Это свидетельствует о том, что обработка общественного мнения в направлении более спокойного отношения к ядерным авантюрам ведется полным ходом. И этому нужно противостоять не только на волнах RT и Спутника».

    Станислав Бышок: «Говоря о любой стране, достаточно необоснованно слишком высоко ставить интеллект обывателя или, как у нас принято говорить, «мудрость народную». Базовые решения редко принимаются массой, несмотря на всеобщее избирательное право, практически распространившееся по всему миру. Западный, в частности американский, обыватель, как мне кажется, исходит из того, что США в Сирии действуют правильно, а Россия просто пока этого не осознала, поэтому поддерживает «человеконенавистнический» режим Асада. Как только в Москве поймут свои ошибки, она будет действовать в регионе рука об руку с Вашингтоном, который, конечно, здесь будет лидирующим партнером. О войне с Россией на Западе никто всерьез не думает. В конце концов, Сирия не является одним из штатов США. Впрочем, не является она и республикой РФ, о чем нам не стоит забывать».

    Дмитрий Родионов: «Как я уже говорил выше, обыватель — на то и обыватель, не обязательно он глупый от природы, просто ему свойственно подчиняться стадному инстинкту. Особенно если это американский обыватель, который всегда старается соответствовать тому образу «настоящего американца», который на протяжении всей его жизни создается массмедиа. Он привык сомневаться в себе, в степени соответствия образу, но никак не в образе. А насчет страха перед войной — я уже сказал: потребуется время, чтобы этот страх вернулся. И должны произойти какие-то события, которые оживят в массовом сознании этот страх. Увы, страх времен противостояния США и СССР дался очень большой ценой — для его возникновения потребовались две мировые войны и реальные ядерные бомбардировки».

    В ожидании войны: почему Запад смиренно ждет крупномасштабного вооруженного противостояния

    ФАН обращает внимание, Центральное командование США получило указание приготовиться к введению уровня боевой готовности DEFCON 3. Все военные подразделения сменяют свои радиопозывные согласно секретным документам.

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    Автор: Илья Муромский
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    #россия #сша #сирия #дамаск #трамп
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