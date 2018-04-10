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Госдума РФ заявила о недопустимости давления британских спецслужб на Юлию Скрипаль
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    Госдума РФ заявила о недопустимости давления британских спецслужб на Юлию Скрипаль

    12:47  10 Апреля 2018
    246

     

    Госдума РФ заявила о недопустимости давления британских спецслужб на Юлию Скрипаль

    Москва, 10 апреля. Член комитета Государственной думы России по международным делам Сергей Железняк высказал мнение, что Великобритания обязана дать возможность Юлии Скрипаль, которая является гражданской РФ, самой решать свою судьбу без давления со стороны британских спецслужб.

    «Российской гражданке Юлии Скрипаль британские власти обязаны предоставить возможность самостоятельно решать свою судьбу без давления на нее со стороны спецслужб», — цитирует пресс-служба Железняка.

    Также Железняк отметил, что попытки Великобритании и США «запутать следствие», оказать влияние на Юлию Скрипаль и «под вымышленными предлогами» тайно вывезти ее в Штаты или другие страны являются незаконными. По его мнению, такие попытки направлены на то, чтобы скрыть истину в расследовании дела с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает РИА Новости.

    Госдума РФ заявила о недопустимости давления британских спецслужб на Юлию Скрипаль

    Ранее сообщалось, что родственница Скрипалей Виктория Скрипаль заявила, что не считает США безопасным место для Сергея и Юлии Скрипаль.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #великобритания #госдума #скрипаль
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