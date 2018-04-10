Власти бессильны: в Киеве констатировали переход от контролируемого хаоса к неконтролируемому

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Киев, 10 апреля. Администрация президента Украина Петра Порошенко и кабинет министров бессильны держать под контролем всем процессы в стране, такое мнение выразил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире канала UkrLife.

Действующие власти Украины не обладают полным контролем над страной, ее рвут на части разные политические силы, внутренние и внешние процессы. Неуправляемый хаос объясняется тем, что у Киева отсутствует четкий политический курс.

«В стране происходит то, что можно назвать процессом перехода от контролируемого хаоса к неконтролируемому хаосу. То есть на сегодняшний день нельзя сказать, что кто-то полностью контролирует ситуацию в стране. Администрация президента, кабинет министров, другие органы – они на сегодняшний день попросту бессильны держать под контролем все процессы», — сказал Бондаренко.

Эксперт подчеркнул, что в данной ситуации власти ведут себя «нервозно, их действия хаотичны». Политики опускаются до взаимных обвинений и поиска виноватых в сегодняшнем кризисе, ведут охоту на ведьм. Бондаренко добавил, что ресурс прежней административной системы исчерпан, а новый еще не создан.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошла смена власти путем государственного переворота. При администрации Петра Порошенко страна вошла в глубокий экономический кризис, который отмечается понижением доходов населения и отсутствием социальных гарантий.

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