Милонов жестко отреагировал на обещание Трампа реализовать «много военных сценариев» в Сирии

В закладки

Президент США Дональд Трамп заявил, Вашингтон может реализовать «много военных сценариев» в Сирии. Поводом для реплики стала «химатака» в Думе, в которой США безосновательно обвинили вооруженные силы САР.

При этом стоит отметить, что никаких объективных доказательств американская сторона представить не смогла, а Минобороны РФ официально заявило о том, что никаких следов применения отравляющих веществ в Восточной Гуте обнаружено не было.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил о том, что США регулярно готовятся реализовать военный сценарий в Сирии, причем они продолжают делать это даже тогда, когда Россия не предпринимает никаких агрессивных действий.

«Следующим этапом станет обвинение России в чем-нибудь еще. Ведь все эти голословные заявления — звенья одной цепи, это и отравление котов со Скрипалями, это и обвинения в том, что Россия совместно с Сирией якобы потравила боевиков хлором или дихлофосом. Честно говоря, я уже сбился со счета, в чем нас за последнее время пытались обвинить. Также я напомню, что Соединенные Штаты приняли санкции против отечественных компаний», — отметил парламентарий.

По словам народного избранника, эта антироссийская кампания готовилась странами Запада продолжительное время.

«Я уверен, расчет был на то, что результат президентских выборов в РФ будет иным. Но получилось так, что итоги выборов главы государства поставили крест на всех их усилиях, несмотря на то, что они пытались влиять на выборы с помощью «пятой колонны» и своих адептов», — подчеркивает Виталий Милонов.

Поскольку США не удалось повлиять на избирательный процесс в России, продолжает депутат Госдумы, теперь они начали более агрессивную кампанию по ограничению российского суверенитета.

«Нападать на российских солдат они точно не будут. Но в тех местах, не нет представителей САА, и которые не подконтрольны Башару Асаду, но где есть их боевики и представители вооруженной оппозиции, возможны провокации», — заключил Виталий Милонов.

Напомним, и официальный Дамаск и российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовящихся боевиками в Восточной Гуте провокаций с применением химического оружия. Последнее такое заявление было сделано в середине марта начальником ЦПВС Юрием Евтушенко.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.