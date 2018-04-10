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Милонов жестко отреагировал на обещание Трампа реализовать «много военных сценариев» в Сирии
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    Милонов жестко отреагировал на обещание Трампа реализовать «много военных сценариев» в Сирии

    12:42  10 Апреля 2018
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    Милонов жестко отреагировал на обещание Трампа реализовать «много военных сценариев» в Сирии

    Президент США Дональд Трамп заявил, Вашингтон может реализовать «много военных сценариев» в Сирии. Поводом для реплики стала «химатака» в Думе, в которой США безосновательно обвинили вооруженные силы САР.

    При этом стоит отметить, что никаких объективных доказательств американская сторона представить не смогла, а Минобороны РФ официально заявило о том, что никаких следов  применения отравляющих веществ в Восточной Гуте обнаружено не было.

    Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил о том, что США регулярно готовятся реализовать военный сценарий в Сирии, причем они продолжают делать это даже тогда, когда Россия не предпринимает никаких агрессивных действий.

    «Следующим этапом станет обвинение России в чем-нибудь еще. Ведь все эти голословные заявления — звенья одной цепи, это и отравление котов со Скрипалями, это и обвинения в том, что Россия совместно с Сирией якобы потравила боевиков хлором или дихлофосом. Честно говоря, я уже сбился со счета, в чем нас за последнее время пытались обвинить. Также я напомню, что Соединенные Штаты приняли санкции против отечественных компаний», — отметил парламентарий.

    Милонов жестко отреагировал на обещание Трампа реализовать «много военных сценариев» в Сирии

    По словам народного избранника, эта антироссийская кампания готовилась странами Запада продолжительное время.

    «Я уверен, расчет был на то, что результат президентских выборов в РФ будет иным. Но получилось так, что итоги выборов главы государства поставили крест на всех их усилиях, несмотря на то, что они пытались влиять на выборы с помощью «пятой колонны» и своих адептов», — подчеркивает Виталий Милонов.

    Поскольку США не удалось повлиять на избирательный процесс в России, продолжает депутат Госдумы, теперь они начали более агрессивную кампанию по ограничению российского суверенитета.

    «Нападать на российских солдат они точно не будут. Но в тех местах, не нет представителей САА, и которые не подконтрольны Башару Асаду, но где есть их боевики и представители вооруженной оппозиции, возможны провокации», — заключил Виталий Милонов.

    Напомним, и официальный Дамаск и российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовящихся боевиками в Восточной Гуте провокаций с применением химического оружия. Последнее такое заявление было сделано в середине марта начальником ЦПВС Юрием Евтушенко.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #сирия #милонов #трамп #политика
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