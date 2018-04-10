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ЦБ России не увидел рисков для финансовой стабильности из-за падения рынка
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    ЦБ России не увидел рисков для финансовой стабильности из-за падения рынка

    12:39  10 Апреля 2018
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    ЦБ России не увидел рисков для финансовой стабильности из-за падения рынка

    Москва, 10 апреля. Инструментарий Центрального банка России позволит ограничить влияние новых санкций США на инфляцию. Об этом заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.

    Она подчеркнула, что ЦБ России обладает широким спектром механизмов, чтобы контролировать ситуацию.

    «У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры», — подчеркнула глава ведомства в ходе выступления на Биржевом форуме.

    Набиуллина отметила, что, безусловно, «валютный курс — это один из каналов влияния на инфляцию, но не единственный», сообщает «Вечерняя Москва».

    ЦБ России не увидел рисков для финансовой стабильности из-за падения рынка

    Председатель Банка России заверила, что у ЦБ налажен «инструментарий, главным образом процентная политика, которая позволяет ограничивать влияние таких событий на инфляцию».

    Напомним, в минувшую пятницу Минфин США ввел санкции против нескольких российских предпринимателей и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников России.

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    Автор: Дана Балан
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    #санкции #россия #сша #набиуллина #цб рф
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