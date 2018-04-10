Путин направил приветствие участникам Конференции по проблемам развития экономики в ВШЭ

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Москва, 10 апреля. Президент Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, организованной Высшей школой экономики. Данный форум по праву считается одним из наиболее значимых научных мероприятий в общественной жизни страны, отметил президент.

«Насыщенная программа и содержательные дискуссии неизменно привлекают внимание представителей органов государственной власти, экспертных кругов, бизнеса, авторитетных учёных и молодых исследователей», — подчеркнул президент.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники социально-экономического форума смогут «на высоком профессиональном уровне обсудить актуальные проблемы развития России и предложить новые подходы к их решению». Президент выразил надежду, на то, что рекомендации участников конференции смогут найти воплощение на практике.

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