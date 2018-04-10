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Путин направил приветствие участникам Конференции по проблемам развития экономики в ВШЭ
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    Путин направил приветствие участникам Конференции по проблемам развития экономики в ВШЭ

    12:39  10 Апреля 2018
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    Путин направил приветствие участникам Конференции по проблемам развития экономики в ВШЭ

    Москва, 10 апреля. Президент Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, организованной Высшей школой экономики. Данный форум по праву считается одним из наиболее значимых научных мероприятий в общественной жизни страны, отметил президент.

    «Насыщенная программа и содержательные дискуссии неизменно привлекают внимание представителей органов государственной власти, экспертных кругов, бизнеса, авторитетных учёных и молодых исследователей», — подчеркнул президент.

    Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники социально-экономического форума смогут «на высоком профессиональном уровне обсудить актуальные проблемы развития России и предложить новые подходы к их решению». Президент выразил надежду, на то, что рекомендации участников конференции смогут найти воплощение на практике.

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    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин
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