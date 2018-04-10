Эксперт: «Чудесное исцеление» Юлии Скрипаль означает одно — «Новичком» там и не пахло

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Москва, 10 апреля. Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин считает, что Юлия Скрипаль чрезвычайно легко отделалась после отравления странным газом «Новичок».

Но это означает одно, подчеркивает эксперт: скорее всего, никакого «Новичка» там не было.

«Выжить жертвы отравления нервно-паралитическим газом «Новичок» могут лишь в одном случае — в случае быстрого, немедленного введения антидота. Максимум — через минуту после отравления, и не позже, — подчеркивает Никулин. —Иначе выздоровление было бы невозможно. А это, по его словам, означает, что «скорая помощь» должна была стоять за углом — все были наготове, и операция была рассчитана по секундам».

Все это в очередной раз, по мнению Игоря Никулина, подтвердило то, что британцы ведут против России информационную войну. Никакая правда их в этом деле и не интересует, уверен эксперт. Поэтому они уничтожают следы возможного преступления. Собираются снести дом Скрипалей, ресторан, и даже животных утилизировали, чтобы и в будущем нельзя было ничего выяснить. «Дело Скрипалей», на взгляд Никулина, закончится тем, отец и дочь получат убежище в Штатах, поменяют документы, а, возможно, и внешность. И будут жить, не привлекая внимания, где-нибудь в городишке, куда иностранцы сроду не приезжали.

Похоже, все идет по этому сценарию. И все концы будут окончательно спрятаны в воду, как в истории с «Боингом» МН-17 – уже всем давно понятно, что на Россию это дело никак не повесишь, на ополченцев тоже, и история потихоньку сходит на нет.

То, что «Дело Скрипалей» постепенно сходит на нет, подтвердило и вчерашнее обсуждение обсуждение на Совете безопасности ООН, считает Игорь Никулин.

«Великобритания настолько уже завралась, что даже ближайшие союзники им не верят, — продолжает Никулин. — Надеюсь, что до вооруженного столкновения между Россией и США не дойдет, меня убеждают результаты голосования. Не удалось им консолидировать все западные страны вокруг своей версии. В той же Британии половина министров уже не верит в историю со Скрипалями. Это показывает полный крах спецоперации «Дело Скрипалей», по-моему, она себя полностью исчерпала. Впрочем, свою задачу они выполнили – 150 российских дипломатов выслали из-за того, что двое россиян что-то не то съели в ресторане», — резюмировал военный эксперт.

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