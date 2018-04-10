Фонд Михалкова помогает Караченцову бороться с раком в больнице Израиля

В закладки

Москва, 10 апреля. Фонд Никиты Михалкова помогает актеру Николаю Караченцову лечить выявленный у него рак в израильской больнице, сообщил сын артиста.

В прошлом году московские врачи выявили у Караченцова рак легкого. Артист уже прошел шесть курсов химиотерапии, однако полностью искоренить опухоль по-прежнему не удалось. На данный момент в Израиле есть специалисты и техника, которые могут помочь больному, однако услуги там дорогие.

Как рассказал сын Караченцова, с помощью друзей удалось собрать три миллиона рублей, чтобы отправить актера на лечение в Израиль.

«Есть благотворительные фонды, которые нам помогают. Знаю, что мама давно общается с фондом Никиты Михалкова, — приводит его слова «Комсомольская правда». — Если какая-то потребность есть, то этот фонд помогает больным актерам. И мама, насколько я знаю, общалась по поводу лечения папы в Израиле с фондом Никиты Михалкова».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.