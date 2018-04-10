Минтруд подсчитал число обратившихся за пособием на первенца россиян
Москва, 10 апреля. Более 31 тыс. россиян обратились за пособием на рождение первого ребенка за первые два месяца текущего года. Об этом во вторник рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
«В январе-феврале нынешнего года у нас (в России — Прим.ред.) родилось 86205 первых детей в стране. По состоянию на 30 марта 2018 года за назначением ежемесячной выплаты обратилось 31603 человека», — рассказал он.
Вовченко уточнил, что пособие уже назначено 23847 людям, при этом российское ведомство отмечает, что в апреле динамика обращаемости увеличилась.
«Российскими субъектами проведено 38 тысяч выплат на сумму практически полмиллиарда рублей — 427 миллионов», — сообщил он.
Напомним, с 1 января текущего года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первенца, а также ежемесячные денежные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.