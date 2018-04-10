Минтруд подсчитал число обратившихся за пособием на первенца россиян

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Москва, 10 апреля. Более 31 тыс. россиян обратились за пособием на рождение первого ребенка за первые два месяца текущего года. Об этом во вторник рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

«В январе-феврале нынешнего года у нас (в России — Прим.ред.) родилось 86205 первых детей в стране. По состоянию на 30 марта 2018 года за назначением ежемесячной выплаты обратилось 31603 человека», — рассказал он.

Вовченко уточнил, что пособие уже назначено 23847 людям, при этом российское ведомство отмечает, что в апреле динамика обращаемости увеличилась.

«Российскими субъектами проведено 38 тысяч выплат на сумму практически полмиллиарда рублей — 427 миллионов», — сообщил он.

Напомним, с 1 января текущего года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первенца, а также ежемесячные денежные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

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