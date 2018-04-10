Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Экономика
Минтруд подсчитал число обратившихся за пособием на первенца россиян
Новости Сирии
Посол Израиля вызван в МИД РФ для обсуждения ситуации в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минтруд подсчитал число обратившихся за пособием на первенца россиян

    12:24  10 Апреля 2018
    43

    Минтруд подсчитал число обратившихся за пособием на первенца россиян

    Москва, 10 апреля. Более 31 тыс. россиян обратились за пособием на рождение первого ребенка за первые два месяца текущего года. Об этом во вторник рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

    «В январе-феврале нынешнего года у нас (в России — Прим.ред.) родилось 86205 первых детей в стране. По состоянию на 30 марта 2018 года за назначением ежемесячной выплаты обратилось 31603 человека», — рассказал он.

    Вовченко уточнил, что пособие уже назначено 23847 людям, при этом российское ведомство отмечает, что в апреле динамика обращаемости увеличилась.

    «Российскими субъектами проведено 38 тысяч выплат на сумму практически полмиллиарда рублей — 427 миллионов», — сообщил он.

    Напомним, с 1 января текущего года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первенца, а также ежемесячные денежные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #семьи #минтруд рф #первенцы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Песков пообещал корректировку рынков в России

      12:06 10 Апреля 2018 34
      Читать
      8:31
      Сегодня

      Тулеев стал спикером кузбасского парламента

      8:09
      Сегодня

      Путин и Медведев 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме
      8:06
      Сегодня

      Второй эсминец США прибудет к берегам Сирии через несколько дней — СМИ
      7:09
      Сегодня

      Сирия: Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по САР во вторник
      2:25
      Сегодня

      Небензя: Проект резолюции США по Сирии содержит «неприемлемые элементы»

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018 1621

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      210

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      992

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      204

      Захват парковок в Строгино: москвичи бьют тревогу из-за бездействия полиции. ФАН-ТВ

      11:56 9 Апреля 2018
      20055
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей покинули Думу за сутки

      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей покинули Думу за сутки

      8:45   10 Апреля 2018
      1718
      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      4:22   10 Апреля 2018
      6579
      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      2:47   10 Апреля 2018
      1412
      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      0:55   10 Апреля 2018
      4646