В Госдуме объяснили, зачем власти США призывают болельщиков не ехать на ЧМ-2018 в Россию

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Российские дипломаты ответили на предупреждение властей США, опубликованное в газете The Guardian. В нем представитель Белого дома советует американским и британским болельщикам «подумать дважды» прежде, чем ехать в Россию на чемпионат мира по футболу.

«Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета. Они станут самой многочисленной группой иностранных фанатов. Это не может нас не радовать», — сообщается в заявлении российского посольства в США.

Официальный комментарий дипмиссия опубликовала в Facebook.

Напомним, накануне высокопоставленный представитель администрации президента США в интервью для газеты The Guardian призвал американцев и британцев проигнорировать ЧМ-2018. По его мнению, из-за дипломатического конфликта России и Запада консульства не смогут защитить своих граждан, если с ними что-то произойдет. Однако российская сторона считает эти заявления беспочвенными.

«Это неправда. У них есть все возможности помочь своим гражданам, — рассказал Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, депутат ГД РФ Сергей Марков. — У них осталось большое количество дипломатов, у них огромное посольство. Они просто используют политическую составляющую для усиления давления на Россию».

Также, по мнению российских дипломатов, «несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а может и благодаря ей, интерес к нашей стране растет. Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России».

На чемпионате мира по футболу, который в России пройдет впервые, граждане США смогут быть только зрителями. Американская команда не прошла квалификацию, и поэтому не будет участвовать в играх. Матчи мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.

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