Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новости Сирии
«Самосвал с сорванными тормозами»: Косачев объяснил, почему договориться с Западом невозможно
Новости Сирии
Посол Израиля вызван в МИД РФ для обсуждения ситуации в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Самосвал с сорванными тормозами»: Косачев объяснил, почему договориться с Западом невозможно

    12:27  10 Апреля 2018
    32

    «Самосвал с сорванными тормозами»: Косачев объяснил, почему договориться с Западом невозможно

    Москва, 10 апреля. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев объяснил, почему возможностей договориться с Западом становится все меньше. По его словам, договариваться с «самосвалом с сорванными тормозами невозможно».

    Комментируя итоги обсуждения Сирии на заседании Совбеза ООН, Косачев отметил, что западные государства дегуманизируют оппонентов, делают порог возможных конфликтов все ниже, а мысль о таких конфликтов допустимой, что крайне опасно.

    «И это крайне опасно. Как и сам факт, что Запад становится абсолютно недоговороспособным, в отличие даже от ситуации холодной войны. Он ждет крови и поражений от своих оппонентов, а не компромиссов и договоренностей о нормах и правилах. Как можно «договариваться» с самосвалом с сорванными тормозами?» — написал сенатор на своей странице в Facebook.

    «Самосвал с сорванными тормозами»: Косачев объяснил, почему договориться с Западом невозможно

    США Косачев назвал государством, которое берет на себя миссию «мирового жандарма», не утруждающего себя изучением доказательств. По словам сенатора, пока ситуация обстоит таким образом, в любом уголке мира найдутся те, кто захочет призвать к себе на помощь «дубину» американских санкций или «военных ударов», чтобы свести счеты с противником.

    Политик подчеркнул, что «мощнейшая «гибридная» атака на всех оппонентов Запада» нацелена на закрепление за Западом права на «ответы» на любые действия в мире, на трактовку происходящего по своему усмотрению от имени всего человечества и на дискредитацию Совбеза ООН как организации, не способной оперативно реагировать на острые вызовы.

    Напомним, накануне члены Совета Безопасности ООН сообщили, что во вторник пройдет голосование по проекту резолюции США об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии. При этом документ может быть принят даже в том случае, если Россия воспользуется правом вето.

    Ранее Запад обвинил в Дамаск в якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума. МИД РФ подчеркивал, что данные сообщения являются вбросом. Фактов, свидетельствующих о применении химического оружия в Сирии, включая пострадавших, нет.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #косачев #совбез оон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Песков пообещал корректировку рынков в России

      12:06 10 Апреля 2018 34
      Читать
      8:31
      Сегодня

      Тулеев стал спикером кузбасского парламента

      8:09
      Сегодня

      Путин и Медведев 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме
      8:06
      Сегодня

      Второй эсминец США прибудет к берегам Сирии через несколько дней — СМИ
      7:09
      Сегодня

      Сирия: Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по САР во вторник
      2:25
      Сегодня

      Небензя: Проект резолюции США по Сирии содержит «неприемлемые элементы»

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018 1621

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      210

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      992

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      204

      Захват парковок в Строгино: москвичи бьют тревогу из-за бездействия полиции. ФАН-ТВ

      11:56 9 Апреля 2018
      20055
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей покинули Думу за сутки

      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей покинули Думу за сутки

      8:45   10 Апреля 2018
      1718
      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      4:22   10 Апреля 2018
      6579
      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      2:47   10 Апреля 2018
      1412
      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      0:55   10 Апреля 2018
      4646