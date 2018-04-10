«Самосвал с сорванными тормозами»: Косачев объяснил, почему договориться с Западом невозможно

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Москва, 10 апреля. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев объяснил, почему возможностей договориться с Западом становится все меньше. По его словам, договариваться с «самосвалом с сорванными тормозами невозможно».

Комментируя итоги обсуждения Сирии на заседании Совбеза ООН, Косачев отметил, что западные государства дегуманизируют оппонентов, делают порог возможных конфликтов все ниже, а мысль о таких конфликтов допустимой, что крайне опасно.

«И это крайне опасно. Как и сам факт, что Запад становится абсолютно недоговороспособным, в отличие даже от ситуации холодной войны. Он ждет крови и поражений от своих оппонентов, а не компромиссов и договоренностей о нормах и правилах. Как можно «договариваться» с самосвалом с сорванными тормозами?» — написал сенатор на своей странице в Facebook.

США Косачев назвал государством, которое берет на себя миссию «мирового жандарма», не утруждающего себя изучением доказательств. По словам сенатора, пока ситуация обстоит таким образом, в любом уголке мира найдутся те, кто захочет призвать к себе на помощь «дубину» американских санкций или «военных ударов», чтобы свести счеты с противником.

Политик подчеркнул, что «мощнейшая «гибридная» атака на всех оппонентов Запада» нацелена на закрепление за Западом права на «ответы» на любые действия в мире, на трактовку происходящего по своему усмотрению от имени всего человечества и на дискредитацию Совбеза ООН как организации, не способной оперативно реагировать на острые вызовы.

Напомним, накануне члены Совета Безопасности ООН сообщили, что во вторник пройдет голосование по проекту резолюции США об учреждении нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии. При этом документ может быть принят даже в том случае, если Россия воспользуется правом вето.

Ранее Запад обвинил в Дамаск в якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума. МИД РФ подчеркивал, что данные сообщения являются вбросом. Фактов, свидетельствующих о применении химического оружия в Сирии, включая пострадавших, нет.

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