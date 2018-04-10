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Госдума приняла закон о новых мерах безопасности детского отдыха
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    Госдума приняла закон о новых мерах безопасности детского отдыха

    12:15  10 Апреля 2018
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    Госдума приняла закон о новых мерах безопасности детского отдыха

    Москва, 10 апреля. Государственная дума России приняла закон о дополнительных мерах обеспечения безопасности летнего отдыха детей. Соответствующий закон был принят в третьем чтении во вторник, 10 апреля.

    Согласно принятому закону, на сайте правительства каждого субъекта России будет опубликован реестр организаций, которые могут обеспечивать летний отдых детей. Таким образом, родители смогут выбрать для своих детей грамотно организованный отдых.

    Закон предлагает сделать типовой договор, который будет заключаться с родителями ребенка. Также родители, если необходимо, могут обратиться с жалобами и другими заявлениями по организации летнего отдыха в органы государственной власти.

    «Региональное правительство обязано будет оперативно проверить и публично дать ответ. Это принципиально новый уровень общественного и государственного контроля», — цитирует ТААС заместителя председателя Государственной думы Ирину Яровую.

    Отмечается, что будут утверждены и размещены на официальных сайтах регионов материалы с рекомендованными туристическими маршрутами для детей.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #дети #россия #госдума #отдых
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