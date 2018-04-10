Песков пообещал корректировку рынков в России

В закладки

Москва, 10 апреля. Корректировка рынков в России может произойти через какое-то время, пообещал во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, определенная корректировка необходима в связи с негативными тенденциями на бирже, однако пока рано говорить о том, какие действия будут предприняты.

«Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Такое случается, впоследствии будет определенная корректировка», — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что руководство страны держит ситуацию под плотным вниманием.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время договоренностей по срокам предполагаемой встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не достигнуты.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.