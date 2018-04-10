Россия не будет делать шаги навстречу Западу под давлением — Песков

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Москва, 10 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена менять свою политику под санкционным давлением Запада.

«Под давлением вообще ничего не делается в РФ. В России все делается в угоду собственным интересам», — заявил он, напомнив, что об этом многократно говорит президент Владимир Путин.

Напомним, что в пятницу США ввели новые санкции против российских бизнесменов, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. В список попал секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев.

Под санкции также попали бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

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