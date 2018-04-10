В Кремле продолжат активную дипломатическую работу по Сирии
Москва, 10 апреля. Российская сторона продолжит дипломатическую работу по ситуации вокруг Сирии. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что некоторые государства заняли довольно неконструктивную позицию и превратили в традицию обвинять во всем РФ.
«… В том числе и США, вы видите, что априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно фактов применения химических отравляющих веществ в Гуте», — решительно подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что о потребности и важности проведения какого-либо прозрачного и честного расследования никто из них (стран — Прим.ред.) не говорит.
«Наклеивание каких-то ярлыков и вынесение вердиктов без какого-либо следствия превратилось уже у них в добрую традицию», — объяснил Песков.
Он полагает, что данная позиция, естественно, «сужает маневр для дипломатических усилий», однако российская сторона продолжит дипломатическую работу по ситуации вокруг САР.