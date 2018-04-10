«Разум должен восторжествовать»: в МИД РФ исключили угрозу военного столкновения с США в Сирии

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Москва, 10 апреля. Угрозы военного столкновения России и США в Сирии нет, заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Журналисты поинтересовались у Богданова, есть ли угроза военного столкновения Москвы и Вашингтона в Сирии. Представитель МИД исключил вероятность этой гипотезы.

«Я думаю, что нет. Все-таки разум должен восторжествовать над безумием», — констатировал представитель внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Накануне член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что в Сирии существует угроза возникновения нового Карибского кризиса.

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