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Украина
Украина взялась за матерей-одиночек: за пойманных в доме мужчин женщины ответят в суде
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    Украина взялась за матерей-одиночек: за пойманных в доме мужчин женщины ответят в суде

    12:07  10 Апреля 2018
    208

    Украина взялась за матерей-одиночек: за пойманных в доме мужчин женщины ответят в суде

    Киев, 10 апреля. Украинским матерям-одиночкам угрожают судимостью в случае обнаружения мужчин в доме. С проверками по домам ходят представители социальных служб. Права инспекторов могут быть расширены. Соответствующий законопроект в настоящее время обсуждается в Раде.

    Сегодня материальную помощь от государства на Украине могут получить малоимущие матери, воспитывающие ребенка без отца. Как сообщают украинские СМИ, для выплат им необходимо простоять в очередях около полугода, собирая различные документы. При оформлении пособий украинок сразу предупреждают, что в их дом с проверкой может нагрянуть инспектор.

    «Боевая готовность» украинских соцслужб связана с участившимися случаями «фиктивного одиночества». Зачастую женщины оформляются как матери-одиночки из-за того, что денег катастрофически не хватает.

    Украина взялась за матерей-одиночек: за пойманных в доме мужчин женщины ответят в суде

    Чтобы проверить, действительно ли женщина воспитывает ребенка одна, украинские спецслужбы прибегают к самым разным способам: опрашивают соседей, дворников и даже бывших подруг. Затем с помощью правоохранительных органов и судов инспекторы получают доступ к личным вещам и проводят обыски в домах украинок. Уличенных в сожительстве с мужчинами матерей признают виновными в «мошенничестве» и «подделке документов», женщин называют штрафами и уголовными сроками.

    По словам адвоката Ивана Либермана, сейчас подобных уголовных дел настолько много, что через пять лет судимости за «хищения из бюджетов» будут у четверти населения Украины. Либерман подчеркнул, что украинские мамы-одиночки «находятся под прицелом десятков проверяющих органов, которые из соцслужб превратились в спецслужбы».

    Украина взялась за матерей-одиночек: за пойманных в доме мужчин женщины ответят в суде

    Тем не менее, у законопроекта о расширении прав инспекторов социальных служб на Украине все же есть противники. Как считает первый замглавы комитета по социальной политики Рады Сергей Каплин, сегодня у украинских соцслужб нет морального права проверять людей.

    «Наш прожиточный минимум — это касается набора продуктов, калорий — равен пыткам. На эти деньги вынуждены выживать и мамы-одиночки, и пенсионеры. Поэтому проверять, есть там мужчина в доме или нет — никто не должен», — подчеркнул Каплин.

    Напомним, в настоящее время Украина находится на грани экономического кризиса. К концу марта бюджет страны недосчитался 12 миллиардов гривен, а эксперты неоднократно отмечали процветание коррупции на Украине на фоне низкого уровня жизни подавляющего большинства населения. Как сообщало URA.RU, по итогам 2017 года российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину «страной года» по уровню саморазрушения.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дети #украина #семья #матери-одиночки
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