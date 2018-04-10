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Сирия станет мирной только после победы Асада — британские СМИ
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    Сирия станет мирной только после победы Асада — британские СМИ

    13:10  10 Апреля 2018
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    Сирия станет мирной только после победы Асада — британские СМИ

    Лондон, 10 апреля. Как бы не относились на Западе к личности президента Сирии Башара Асада, в настоящий момент только он способен гарантировать мирное будущее для Сирии, уверен британский журналист Саймон Дженкинс. В своей статье в The Guardian он предупредил западных политиков: в настоящее время вмешательство западных сил в ситуацию в Сирии способно лишь подорвать мирные процессы в Сирии.

    В настоящее время, по словам журналиста, у Запада в Сирии есть только один выбор: «усугублять или не усугублять». К 2018 году стало очевидно, подчеркивает журналист, что «каждая унция помощи, которую Запад предоставлял сирийской оппозиции, начиная с 2011 года, лишь продлевала агонию страны».

    Сирия станет мирной только после победы Асада — британские СМИ

    Британский журналист, верный западному взгляду на происходящее в Сирии, обвинил страны Запада в «нерешительной интервенции, которая была хуже, чем никакой интервенции вообще». Но в настоящее время Западу пора признать поражение в Сирии и прекратить внешнее вмешательство.

    «Внешнее вмешательство в гражданские войны на Ближнем Востоке никогда не приносило плодов — если не считать смерти и разрушения», — подчеркивает Дженкинс.

    Сирия станет мирной только после победы Асада — британские СМИ 

    «Сирийская война закончится только тогда, когда Асад победит, — подводит итог британец. — На данный же момент военное вмешательство Запада совершенно бессмысленно. Мы должны избавиться от привычки пытаться управлять миром».

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    Автор: Валентин Меликов
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