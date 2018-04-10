Набиуллина озвучила сроки оздоровления банковской системы России

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Москва, 10 апреля. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для оздоровления банковской системы страны необходимо два-три года, передает корреспондент Федерального агентства новостей с «Биржевого форума» в Москве.

Санация отечественной банковской системы «будет продолжаться еще два-три года», заметила Набиуллина. По ее словам, регулятор также продолжит решать проблему слишком сильной концентрации банков в руках государства.

«К сожалению, доля государственной собственности всегда была достаточно высокой», — отметила глава Банка России.

«Через несколько лет нам не надо будет больше говорить о банковском секторе — это будет сектор банковских услуг», — рассказала о будущем российских банков Набиуллина, добавив, что в России активно развиваются новейшие цифровые банковские технологии.

Стоит отметить, что Набиуллина проводит чистку банковской системы от «плохих» и неустойчивых финансовых учреждений с момента своего назначения главой банковского регулятора летом 2013 года. За это время число банков в стране сократилось, примерно, с 1000 до 500.

Прогноз о предполагаемых двух годах, необходимых на завершение оздоровления банковской системы, Набиуллина делала и ранее. Например, о том, что он не закончен и продлится еще несколько лет, она говорила в ноябре 2017 года.

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