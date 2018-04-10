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Любители «Ласкового мая» подрались с украинцами во Львове
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    Любители «Ласкового мая» подрались с украинцами во Львове

    11:58  10 Апреля 2018
    222

    Любители «Ласкового мая» подрались с украинцами во Львове

    Львов, 10 апреля. Любители российской поп-музыки избили украинцев, которые устроили скандал из-за звучащих песен группы «Ласковый май» в одном из баров Львова. 

    Инцидент произошел 8 апреля в баре «Барбидон». По словам автора публикации Радко Мокрика, в общественном заведении играла российская поп-музыка. Его знакомые начали громко обсуждать недопустимость российской музыки на Украине.

    В этот момент к ним подошел мужчина, возмущавшийся, что кому-то не нравится русский язык. Затем участники конфликта перешли к взаимным оскорблениям, что переросло в драку. В результате очевидцы инцидента вызвали полицию. 

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #драка #львов
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