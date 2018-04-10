Любители «Ласкового мая» подрались с украинцами во Львове

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Львов, 10 апреля. Любители российской поп-музыки избили украинцев, которые устроили скандал из-за звучащих песен группы «Ласковый май» в одном из баров Львова.

Инцидент произошел 8 апреля в баре «Барбидон». По словам автора публикации Радко Мокрика, в общественном заведении играла российская поп-музыка. Его знакомые начали громко обсуждать недопустимость российской музыки на Украине.

В этот момент к ним подошел мужчина, возмущавшийся, что кому-то не нравится русский язык. Затем участники конфликта перешли к взаимным оскорблениям, что переросло в драку. В результате очевидцы инцидента вызвали полицию.

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