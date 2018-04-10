Минздрав рекомендует украинским врачам учиться по сериалам «Клиника» и «Доктор Хаус»

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Киев, 10 апреля. Минздрав Украины рекомендует своим врачам учиться по американским медицинским телешоу.

Так, на странице ведомства в социальной сети Facebook появилась запись о том, что «большинство врачей скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах, в то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а полезным форматом обучения».

В сообщении Минздрава Украины отмечается, что герои популярных медицинских сериалов используют не только разговорные фразы, но и медицинскую терминологию, а также ведут диалоги с пациентами.

«Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться о чем говорится из контекста», — отмечается в тексте.

Представители украинского Минздрава рекомендуют врачам ознакомиться с такими сериалами, как «Доктор Хаус», где «команда медиков пытается установить диагноз, используя метод дифференциальной диагностики». Кроме того, врачам советуют посмотреть «Анатомию страсти». В этом сериале, по словам чиновников, врачи постоянно проводят сложные операции и заводят служебные романы. Культовый американский сериал «Скорая помощь» является прекрасным сочетанием драматургии, комедии и экзистенциальных размышлений, добавили в украинском ведомстве.

В Минздраве Украины также не оставили без похвалы комедийный ситком «Клиника» и сериал «Части тела».

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