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Украина
Минздрав рекомендует украинским врачам учиться по сериалам «Клиника» и «Доктор Хаус»
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    Минздрав рекомендует украинским врачам учиться по сериалам «Клиника» и «Доктор Хаус»

    12:07  10 Апреля 2018
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    Минздрав рекомендует украинским врачам учиться по сериалам «Клиника» и «Доктор Хаус»

    Киев, 10 апреля. Минздрав Украины рекомендует своим врачам учиться по американским медицинским телешоу.

    Так, на странице ведомства в социальной сети Facebook появилась запись о том, что «большинство врачей скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах, в то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а полезным форматом обучения».

    В сообщении Минздрава Украины отмечается, что герои популярных медицинских сериалов используют не только разговорные фразы, но и медицинскую терминологию, а также ведут диалоги с пациентами.

    «Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться о чем говорится из контекста», — отмечается в тексте.

    Представители украинского Минздрава рекомендуют врачам ознакомиться с такими сериалами, как «Доктор Хаус», где «команда медиков пытается установить диагноз, используя метод дифференциальной диагностики». Кроме того, врачам советуют посмотреть «Анатомию страсти». В этом сериале, по словам чиновников, врачи постоянно проводят сложные операции и заводят служебные романы. Культовый американский сериал «Скорая помощь» является прекрасным сочетанием драматургии, комедии и экзистенциальных размышлений, добавили в украинском ведомстве.

    В Минздраве Украины также не оставили без похвалы комедийный ситком «Клиника» и сериал «Части тела».

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    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #врачи #сериалы #доктор хаус
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