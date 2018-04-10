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Это вторичная вещь: Дворкович успокоил инвесторов после падения рынков
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    Это вторичная вещь: Дворкович успокоил инвесторов после падения рынков

    11:50  10 Апреля 2018
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    Это вторичная вещь: Дворкович успокоил инвесторов после падения рынков

    Москва, 10 апреля. Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов создали достаточно большую неопределенность для инвесторов, на сегодняшний день важно ее нивелировать. Об этом во вторник заявил вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович.

    После масштабного падения акций российских фирм правительство и Центральный банк России постарались заверить инвесторов, что экономика с этой проблемой справится.

    При этом Дворкович отметил, что «падение — вторичная вещь», несмотря на то, что «рынки сейчас находятся в сложной ситуации».

    Он напомнил, что рыночные котировки находятся в режиме ожиданий, а американские санкции сформировали существенную неясность для инвестиционных кругов.

    Это вторичная вещь: Дворкович успокоил инвесторов после падения рынков

    «Санкции против российских частных компаний, причем системообразующих компаний, которые были введены, создали значительную неопределенность для всех инвесторов, для всех тех, кто работает на финансовом рынке», — отметил Дворкович.

    Он также подчеркнул, что при такой туманности и неопределенности вполне понятно, что инвесторы будут вести себя максимально консервативно, сообщает «Свободная пресса».

    «Слишком велика какая-то точечная неопределенность, и реакция совершенно непредсказуема», — уточнил вице-премьер РФ.

    По его словам, основная задача сегодня — «минимизировать эту неопределенность, прежде всего обеспечив стабильную, спокойную деятельность предприятий, на которых работают сотни тысяч людей».

    Напомним, на прошлой неделе США расширили санкционный список в отношении российских бизнесменов и их компаний.

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    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #санкции #россия #сша #дворкович
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