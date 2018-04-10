Сирия новости 10 апреля 12.30: «Тахрир Сурия» обстреляла позиции САА в Латакии, в Даръа ликвидировано 15 террористов ИГ

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Сирия, 10 апреля. «Джебхат Тахрир Сурия» открыла огонь по позициям САА в Латакии, в Даръа ССА уничтожила 15 террористов ИГ1, ВКС РФ бьют по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе и Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ бьют по «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: потеряло 15 боевиков в Даръа.

«Джебхат Тахрир Сурия»: атаковала позиции САА в Латакии.

Сирийская свободная армия (ССА): уничтожила 15 террористов ИГ в Даръа.

Провинция Латакия

Боевики радикальной коалиции «Джебхат Тахрир Сурия» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в северной части провинции Латакия, передает Al-Masdar News. По сведениям информационного агентства, снаряды, выпущенные исламистами, не достигли своих целей и не нанесли ущерба.

«Тахрир Сурия» атаковала позиции армии САР, нарушив перемирие, действующее в этой части региона. В качестве причины эскалации вооруженного конфликта боевики обозначили применение химического оружия в городе Дума, в котором безосновательно обвиняют САА.

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что артиллерия правительственных войск ведет обстрел позиций боевиков на востоке региона.

Военный источник пишет в Facebook (@aman.dostor), что минувшей ночью в районе города Хит произошло столкновение между «Джейш Халид Ибн аль-Валид» и Сирийской свободной армией (ССА). В результате перестрелок боевики ССА уничтожили 15 террористов связанной с ИГ группировки.

Провинция Идлиб

Российская авиация продолжает наносить точечные удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что ВКС РФ атакуют позиции радикальных исламистов в окрестностях поселений Аль-Хибат и Хорш Абдин. Военный источник передает в сети Telegram (@Syrianow10), что российские летчики бьют также по пунктам дислокации боевиков «Ан-Нусры» недалеко от деревни Ан-Накир.

Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» в этой же части региона.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация бьет по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины. В это же время артиллерия правительственных войск САР ведет обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» недалеко от Кафр Зеты. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что на юго-востоке провинции Хама продолжаются перестрелки между САА и незаконными вооруженными формированиями.

Ирак

В районе Хави аль-Каниса провинции Найнава к северу от Мосула солдаты иракской армии взяли под арест 13 террористов «Исламского государства». Об этом пишет информационное агентство Alsumaria News.

Также недалеко от бывшей столицы «Халифата» обнаружено массовое захоронение жертв казней «Исламского государства». По сведениям информагентства Iraqi News, в братской могиле найдены останки 40 человек.

В Анбаре обнаружены и ликвидированы четыре смертника ИГИЛ1, пишет Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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