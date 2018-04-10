Директор больницы в Солсбери рассказала о состоянии Скрипаля

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Москва, 10 апреля. Отравленный бывший офицер ГРУ Сергей Скипаль добился заметного прогресса в своем выздоровлении, заявила директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард.

Бланшард рассказала журналистам о состоянии Скрипаля. Она отметила, что ранее отравленный пациент «добился заметного прогресса».

«Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия (дочь Скрипаля. — Прим. ФАН), мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время», — констатировала представитель больницы в Солсбери.

Ранее британские власти обвинили Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств Лондон так и не представил. Заявление России по «делу Скрипаля» поддержали в ОЗХО 14 стран.

10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль доставили в безопасное место после выписки из больницы.

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