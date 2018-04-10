Bentley экс-губернатора Сахалина продали почти за шесть миллионов рублей

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Москва, 10 апреля. Конфискованный автомобиль у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина продали на торгах 6 апреля. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Автомобиль Bentley Continental 2014 года выпуска был продан за 5,96 миллионов рублей. Покупателем транспортного средства стало юридическое лицо.

«Автомобиль Бентли Континенталь GT 2014 года выпуска реализовывался на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ. Начальная стоимость имущества составляла 4 416 212,89 рублей», — сообщается на сайте Росимущества.

Ранее сообщалось, что в конце марта на аукцион были выставлены редкие карманные часы марки «Urwerk», однако никто их не купил, сообщает «Пятый канал». По информации Ura.ru, карманные часы пытались продать за 11 миллионов рублей.

Напомним, что городской суд Южно-Сахалинска признал бывшего губернатора Сахалина виновным в коррупции. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, также Александр Хорошавин должен выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

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