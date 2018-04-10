Снявшаяся в БДСМ-порно украинская актриса обвинила режиссера в насилии

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Нью-Йорк, 10 апреля. Актриса с украинскими корнями Никки Бенц подала в суд на порностудию Brazzers за сексуальное насилие, которому она подверглась со стороны режиссера Тони Т.

Она также подала иски против самого Тони Т и порноактера Рамона Номара, который снимался с ней в скандальном фильме.

Как отмечают «Дни.ру» со ссылкой на британский таблоид Daily Mail, во время съемок в порнографической ленте актрису могли ударить в лицо или по груди до крови. Бенц призналась, что ей «насильно вливали воду в рот, заставляя захлебываться». Кроме того, актриса обвинила режиссера в том, что он принудил ее дать интервью для порнофильма, в котором она заявила, что продолжит сниматься в его работах. В противном случае кинематографист угрожал оставить ее без заработной платы.

По словам актрисы, изначально в сценарии никаких насильственных и грубых сцен не было.

Отметим, что съемки скандальной картины прошли в 2016 году. О произошедшем Бенц откровенно рассказала в своем Twitter. Актриса подчеркнула, что неоднократно просила остановить съемку, однако никто не обращал на ее просьбы внимания.

В Brazzers заявили, что после скандала приостановили сотрудничество с Тони Т и отказались покупать фильм.

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