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Киев, 10 апреля. Украина далека от стандартов военно-политического блока НАТО из-за советского подхода к обороне и безопасности, считает чрезвычайный и полномочный посол страны Роман Бессмертный. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

На Украине приняли в первом чтении закон «О национальной безопасности», который определяет движение страны в НАТО и ЕС, а также предусматривает действия на случай военного положения.

«Нам в оборонной и безопасностной составляющей до НАТО примерно как черепахе до Луны», — прокомментировал принятие документа Роман Бессмертный, оценивая шансы Украины попасть в блок.

Украинский дипломат добавил, что между стандартами Украины и Североатлантического альянса пока нет ничего общего. Это касается системы обеспечения, статуса офицера, оперативно-тактических действий и подготовки кадров.

«Это очевидно на примере тех немногих миротворческих операций, в которых вместе с представителями стран НАТО участвовали украинские военные», – пояснил Бессмертный.

Военные на Украины продолжают «играть в танки, самолеты и вертолеты», что не укладывается в концепцию НАТО. К вопросам обороны и безопасности Киев имеет советский подход. Дипломат добавил, что это прослеживается на операции в Донбассе, поскольку командование ВСУ не заботится ни о солдатах, ни об офицерах.

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