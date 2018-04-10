Вассерман признался, что опасается провокаций «южнорусских сепаратистов» в День освобождения Одессы от фашистов

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В День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 10 апреля, вполне можно опасаться и ждать провокаций и столкновений — известный публицист Анатолий Вассерман поделился с Федеральным агентством новостей своими опасениями.

По словам Вассермана, сам он, конечно же, не может помнить этот день — 10 апреля 1944 года — и одно из самых значимых событий в истории его родного города, так как родился через 8,5 лет после освобождения Одессы.

«Но могу сказать, что мои родители были эвакуированы, вернулись туда вскоре после его освобождения и убедились, что основная часть города уцелела — благодаря тому, что советские войска не штурмовали Одессу, а обошли ее, и под угрозой окружения и отрезания от своих немцы бежали, — отметил Вассерман. — А наши партизаны сумели засечь места минирования и вывели из строя практически все заряды и кабели подрыва. Поэтому Одесса была сравнительно мало разрушена».

При этом Анатолий Вассерман очень хорошо помнит мероприятия, которые проходили в черноморском городе в послевоенные годы.

«Особо не праздновали, — свидетельствует 65-летний уроженец Одессы. — Было традиционное возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу, а потом — к обелиску «Город-герой».

Говоря о нынешних временах, он сразу же сказал, кем считает тех, кто устраивает разные акции, в том числе антироссийские.

«Я, в принципе, не согласен с термином «украинские националисты», поскольку не считаю украинцев отдельной национальностью, — заявил политический консультант. — Так могут считать только те, кто не видел Россию за пределами Садового кольца и просто не представляет себе, насколько разнообразен русский народ. И, соответственно, я считаю тех, кто извлекает или хочет извлечь пользу из отделения Украины от остальной России, не националистами, а сепаратистами».

По словам Вассермана, южнорусские сепаратисты, по его мнению, это люди, которые стремятся «к разделению части единого народа».

«Поэтому я никогда не говорю об украинских националистах, а только о южнорусских сепаратистах, — продолжил он. — Я совершенно не сомневаюсь, что в памятный день освобождения Одессы они постараются, как и в предыдущих подобных случаях, напакостить тем, кто не считает русских украинцами и Одессу — Украиной. Я только очень надеюсь, что им не удастся никому причинить серьезного ущерба. При этом совершенно точно уверен, что полиция в данном случае выступит на стороне этих сепаратистов, в феврале 2014 года захвативших Киев и сейчас официально считающихся властью. Так что столкновения наверняка будут. Главное, чтобы обошлось без жертв».

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