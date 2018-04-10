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Он может перейти Рубикон: эксперт отреагировал на слова Трампа о возможном ударе по Сирии
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    Он может перейти Рубикон: эксперт отреагировал на слова Трампа о возможном ударе по Сирии

    11:33  10 Апреля 2018
    1488

    Он может перейти Рубикон: эксперт отреагировал на слова Трампа о возможном ударе по Сирии

    Вашингтон, 10 апреля. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев отреагировал на слова главы Белого дома Дональда Трампа, который не исключил возможность военного ответа на якобы «химатаку» в Сирии.

    По словам эксперта, американский глава относится к тому типу политиков, которые «представляют большую опасность и могут перейти Рубикон».

    Он напомнил, что новым советником Трампа является Джон Болтон, который способен «действовать без оглядки», а новый глава американского Госдепа также не является дипломатом.

    «Это те военные, которые окружают Трампа, и это является дополнительным фактором — они могут сподвигнуть его на удар по Сирии», — предположил Васильев.

    Он может перейти Рубикон: эксперт отреагировал на слова Трампа о возможном ударе по Сирии

    Эксперт отметил, что спрогнозировать и предсказать действия Трампа крайне сложно, поскольку американский лидер постоянно себе противоречит, передает RT.

    «Он много раз говорил, что надо уходить с Ближнего и Среднего Востока, что мы потеряли уже около 7 трлн долларов — эти деньги можно было потратить на восстановление Америки. Он сказал, что хочет уйти из Сирии, а потом начинается новый виток эскалации, он подтягивает силы. Это усугубляет внутриполитический кризис вокруг Трампа — ведь он может втянуть Америку в войну», — считает политолог.

    Напомним, накануне Трамп заявил, что не исключает возможность силового ответа на якобы имевшую место «химическую атаку» в сирийском городе Дума.

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    Автор: Дана Балан
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    #сша #сирия #трамп
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