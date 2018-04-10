Он может перейти Рубикон: эксперт отреагировал на слова Трампа о возможном ударе по Сирии

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Вашингтон, 10 апреля. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев отреагировал на слова главы Белого дома Дональда Трампа, который не исключил возможность военного ответа на якобы «химатаку» в Сирии.

По словам эксперта, американский глава относится к тому типу политиков, которые «представляют большую опасность и могут перейти Рубикон».

Он напомнил, что новым советником Трампа является Джон Болтон, который способен «действовать без оглядки», а новый глава американского Госдепа также не является дипломатом.

«Это те военные, которые окружают Трампа, и это является дополнительным фактором — они могут сподвигнуть его на удар по Сирии», — предположил Васильев.

Эксперт отметил, что спрогнозировать и предсказать действия Трампа крайне сложно, поскольку американский лидер постоянно себе противоречит, передает RT.

«Он много раз говорил, что надо уходить с Ближнего и Среднего Востока, что мы потеряли уже около 7 трлн долларов — эти деньги можно было потратить на восстановление Америки. Он сказал, что хочет уйти из Сирии, а потом начинается новый виток эскалации, он подтягивает силы. Это усугубляет внутриполитический кризис вокруг Трампа — ведь он может втянуть Америку в войну», — считает политолог.

Напомним, накануне Трамп заявил, что не исключает возможность силового ответа на якобы имевшую место «химическую атаку» в сирийском городе Дума.

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