Посольство России на Украине ждет решения по освобождению капитана судна «Норд»

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Киев, 10 апреля. Посольство России на Украине ожидает решения суда в отношении капитана крымского рыболовецкого судна «Норд», который в данный момент находится в изоляторе. Отметим, что за него был внесен залог.

Напомним, что в пятницу Херсонский городской суд арестовал капитана на два месяца с правом залога в 35 тысяч рублей. Его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам страны». Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Защита уже внесла залог, однако подтверждения о том, что деньги поступили на казначейский счет, они не получили.

«Сегодня должен решаться вопрос относительно капитана освобождения под залог. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) должно было начаться заседание, ждем информации от наших коллег», — сообщили в пресс-службе агентству РИА Новости.

В посольстве также добавили, что будут добиваться скорейшего возвращения в Россию всех членов экипажа «Норд».

В конце марта украинская погранслужба арестовала российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море за якобы нарушение территориальных границ Украины. Судно зарегистрировано в Крыму, а все члены экипажа имеют российские паспорта. Россия неоднократно обращалась к Киеву с призывом освободить экипаж корабля, однако госпогранслужба Украины всякий раз отвечала отказом.

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