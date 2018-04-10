В России ответили главе «Нафтогаза», назвавшему «Северный поток-2» троянским конем для ЕС

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью немецкому телеканалу DW сравнил «Северный поток-2» с троянским конем. По его мнению, переводя транзит газа из Украины, Россия «расчищает путь к полномасштабной военной операции». Политолог Владимир Киреев объяснил, что на самом деле стоит за этими словами.

По словам Андрея Коболева, «Нафтогаз» работает над тем, чтобы объяснить европейцам, почему проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море «противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого — если он будет построен — европейцам со временем придется серьезно расплачиваться».

Глава «Нафтогаза» полагает, что с помощью «Северного потока-2» Россия попытается «расколоть Европу». Более того, Коболев считает, что, «переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния».

Эксперт фонда «Народная дипломатия», кандидат философских наук Владимир Киреев считает, что за этими словами главы «Нафтогаза» кроется не только желание сохранить за Украиной статус главного транзитера российского газа в Европу, который ее кормил, но и «кое-что посерьезнее».

«После распада Советского Союза Украина для России стала очень важным соседом, и Москва всегда стремилась к партнерским отношениям с ней. Однако Киев пошел на разрыв этих отношений, отдав предпочтение Западу и, прежде всего, США. В 2014 году Украина превратилась в плацдарм для военных, экономических и политических провокаций у самых границ России. И конфликт России с Украиной начался не из-за Крыма или Донбасса, как они там говорят, а потому, что Украина, став игрушкой в руках Запада, обернулась реальной угрозой для России. Остановить этот конфликт сможет только смена проамериканской власти на Украине, приход к ней хотя бы нейтральных по отношению к России политиков. Но в современных реалиях это невозможно, а значит, Киев будет продолжать нас провоцировать. В том числе и такими попытками сорвать реализацию проекта «Северный поток-2»», — заметил политолог Владимир Киреев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Он подчеркнул, что глава «Нафтогаза» транслирует политику официального Киева. Она заключается в том, чтобы выставлять Россию главным мировым злом, всячески демонизироать ее.

«Сейчас Украина в лице Коболева, не желая терять кормушку и в то же время отрабатывая заказ Запада, пытается убедить европейцев в том, что Россия с помощью нового газопровода не об экономике думает, а о развязывании войны в Европе. Любой здравомыслящий человек понимает, что это очередной бред. Это не Россия — агрессор, а украинские политики. Они жаждут войны, не понимая, чем она обернется для них самих. И зачем России кормить этот враждебно настроенный к ней политический режим, который открыто заявляет, что мечтает видеть Россию поверженной и разрушенной? Само украинское руководство не оставляет шансов для нашего мирного сосуществования. А американцы подливают масло в огонь. Для них независимая Россия уже является злом, потому что не дает им зарабатывать на себе и мешает проведению их несправедливой внешней политики. Россия для США — сама по себе вызов, и все ее проекты — тоже», — сказал Владимир Киреев.

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