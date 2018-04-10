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Новости Сирии
Шаманов предупредил США об ответных действиях РФ в случае удара Вашингтона по Сирии
Новости Сирии
Шаманов предупредил США об ответных действиях РФ в случае удара Вашингтона по Сирии
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    Шаманов предупредил США об ответных действиях РФ в случае удара Вашингтона по Сирии

    11:13  10 Апреля 2018
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    Шаманов предупредил США об ответных действиях РФ в случае удара Вашингтона по Сирии

    Москва, 10 апреля. В случае удара США по Сирии Россия примет все политико-дипломатические, а также при необходимости военные ответные меры, заявил во вторник на пленарном заседании палаты от фракции «Единая Россия» глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

    Он подчеркнул, что Россия не оставит без ответа ни одно противоправное действие.

    «Политика двойных стандартов дошла до ручки. И здесь партия «Единая Россия» ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры», — сказал Шаманов.

    Шаманов предупредил США об ответных действиях РФ в случае удара Вашингтона по Сирии

    Так он ответил на заявления президента США Дональда Трампа о возможном военном ответе Вашингтона на якобы произошедшую в Сирии «химатаку» и отправку эсминцев ВМС США в Средиземное море.  

    «Пусть не надеются, со своими корабельными группировками и со своими фейками. Мы — суверенная страна, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне», — заключил Шаманов.

    Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке президента Сирии Башара Асада на фоне распространения информации о якобы имевшем место применении химического оружия Дамаском в сирийском городе Дума.

    В МИД РФ подчеркивали, что сообщения о так называемой «химатаке» являются информационным вбросом с целью выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. О ложности распространяемых Западом сообщений говорит и отсутствие пострадавших, которым в случае химической атаки понадобилась бы медицинская помощь.  

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #сирия #шаманов
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