Лондон готовит удар по Сирии вместе с США и Францией — СМИ

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Лондон, 10 апреля. В настоящее время власти Великобритании рассматривают целый ряд возможностей для удара по Сирии. При этом, как рассказал британский чиновник, имеющий доступ к конфиденциальным сведениям, для атаки Лондон может использовать поддержку США, Франции и других стран.

Как заявил источник информации в беседе с британской Daily Mail, «все только начинается».

«Это не означает, что атака неотвратима, — заявил чиновник. — Все только начинается, и у нас есть действенные средства. Они отложены про запас, но готовы к использованию в случае необходимости».

Одним из главных вопросов для британских властей является одобрение парламента в отношении военной акции — между тем, как утверждают источники издания, премьер-министр Тереза Мэй может принять решение о применении силы в отношении Сирии и самостоятельно.

Напомним, поводом для Запада готовиться к нападению на Сирию стали заявления о химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте, в результате которой якобы погибли более 60 человек. Российские специалисты, побывавшие вместе с военной полицией на месте предполагаемой химатаки, не обнаружили следов применения химического оружия.

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